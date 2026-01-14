Lanovka na Lysú premáva každý deň, cieľom je zvýšiť turistickú atraktivitu pohoria Čergov

Sedačková lanovka na Lysú v pohorí Čergov prešla počas prebiehajúcej lyžiarskej sezóny do každodennej prevádzky. Lanovka Drienica – Lysá v okrese Sabinov je od tohto víkendu po novom k dispozícii turistom, lyžiarom, snowboardistom aj sánkarom v každodennej prevádzke sedem dní v týždni, od pondelka do nedele.
Znovuotvorenie
Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, lanovku znovuotvorili v septembri minulého roka po investícii vo výške 500-tisíc eur. Prvých cestujúcich odviezla 13. septembra 2025 a do začiatku zimnej sezóny fungovala v obmedzenom, víkendovom režime. Od spustenia prevádzky prepravila viac ako 10-tisíc návštevníkov. Podľa predsedu PSK Milana Majerského je cieľom investície zvýšiť turistickú atraktivitu regiónu Šariša a lepšie sprístupniť pohorie Čergov.
Zimné prázdniny a koncoročné dovolenky sú už za dverami: Kam za dobrou lyžovačkou a na čo nezabudnúť predtým, než vyrazíte na svah?
„Som rád, že prevádzkar lanovky Ski Lysá jej služby rozšíril a dnes sa lanovkou odveziete kedykoľvek v týždni. Rodiny s deťmi môžu pritom stále využívať výhodný rodinný lístok, pri ktorom majú cestujúci do 18 rokov vstup na lanovku zdarma,“ priblížil Majerský.
Rodinný lístok
Počas zimnej sezóny premáva lanovka denne v čase od 8:00 do 16:30, pričom posledný nástup je o 16:00. Cena jednorazového obojsmerného lístka pre dospelého je päť eur, celodenný lístok stojí 10 eur. Deti a mládež od 6 do 18 rokov zaplatia tri eurá za jednorazový a šesť eur za celodenný lístok, seniori a osoby so zdravotným postihnutím štyri, respektíve osem eur.
Na Štrbskom Plese spustili do prevádzky novú lanovku za 11 miliónov eur – VIDEO, FOTO
K dispozícii je aj rodinný lístok pre dvoch dospelých s deťmi, pri ktorom deti a mládež do 18 rokov cestujú zdarma. Cena rodinného lístka je 10 eur za jednorazový a 20 eur za celodenný vstup. Preprava lyží, snowboardov, bicyklov či sánok je bezplatná, rovnako aj parkovanie v areáli strediska.
„Aktuálny cenník vstupného a otváracie časy lanovky sa vzťahujú na prebiehajúcu lyžiarsku sezónu a v priebehu jej trvania sa môžu meniť aj v závislosti od záujmu širokej verejnosti,“ upozornila Jeleňová.