Námestník amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau ostro skritizoval európskych spojencov v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) za to, že pri posilňovaní obrany uprednostňujú vlastný priemysel pred americkými dodávateľmi zbraní.
Ako referuje web POLITICO, svoju kritiku predniesol počas stredajšieho zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bruseli.
Dve hlavné posolstvá
Landau, známy skeptickým postojom k NATO, vyzval ministrov, aby „nešikanovali“ americké firmy tým, že ich vylučujú z európskeho procesu vyzbrojovania. Krátko po vystúpení miestnosť opustil, čo diplomati označili za bežnú prax.
Podľa predstaviteľa amerického ministerstva zahraničných vecí Landau zdôraznil dve hlavné posolstvá – potrebu, aby Európa premenila svoje záväzky v oblasti obranných výdavkov na reálne kapacity, a varovanie, že „protekcionistické a vylučujúce politiky, ktoré vytláčajú americké spoločnosti z trhu, oslabujú našu kolektívnu obranu“.
Návrhy na podporu domácej výroby
Európska únia (EÚ) sa snaží oživiť svoj oslabený obranný priemysel v reakcii na varovania, že Rusko by mohlo do konca desaťročia zaútočiť na Európu. Brusel predstavil viacero legislatívnych návrhov na podporu domácej výroby, vrátane nového programu SAFE v hodnote 150 miliárd eur, pričom tretie krajiny ako USA môžu dodávať maximálne 35 percent hodnoty zbraňových systémov.
Bruselského zasadnutia sa nezúčastnil americký minister zahraničných vecíMarco Rubio. Ide o prvý prípad za viac než dve desaťročia, keď sa šéf americkej diplomacie nezúčastnil ministerskej schôdzky NATO. „Nikto nie je prekvapený, že USA kritizujú európsky protekcionizmus,“ uviedol jeden z diplomatov NATO a dodal: „Ale čo ste čakali… takt alebo nejaké nuansy od Washingtonu?“