La Liga spúšťa „bonus za udavačstvo“. Za nahlásenie nelegálneho futbalu v bare vyplatí fanúšikom hotovosť

Najvyššia španielska futbalová súťaž La Liga oznámila, že fanúšikom ponúkne finančnú odmenu za nahlasovanie barov, reštaurácií či stávkových kancelárií, ktoré vysielajú futbalové zápasy nelegálne. Za každý „platný a účinný podnet“ môže oznamovateľ získať 50 eur.
Podľa ligy ide o súčasť prísneho boja proti pirátstvu, ktoré podľa jej vedenia spôsobuje futbalovému priemyslu každoročne straty v stovkách miliónov eur. „Cieľom je zdvojnásobiť úsilie v boji proti nelegálnemu vysielaniu v pohostinstvách prostredníctvom zodpovednej spolupráce spotrebiteľov,“ uviedla La Liga v oficiálnom vyhlásení.
Famózny gól brankára! Trubin poslal Benficu do vyraďovacej časti a Real Madrid prišiel o osemfinále - VIDEO
Fanúšikovia dostanú presné inštrukcie, ako rozpoznať legálny a nelegálny prenos. Súčasťou podnetu má byť aj fotografia z miesta, ktorú liga následne analyzuje. Až po overení má byť vyplatená finančná odmena.
Prezident La Ligy Javier Tebas zdôraznil, že pirátstvo neškodí len lige a klubom, ale aj prevádzkam, ktoré za legálne vysielacie práva poctivo platia. „Chceme, aby ľudia vedeli, že nelegálny prenos dokážu rozpoznať a že ho môžu nahlásiť jednoducho, bezpečne a dôverne,“ uviedol.
Hancko prihral na gól a bol najlepší obranca Atlética. Madridský klub však šokujúco prehral - VIDEO
La Liga v ostatných rokoch pritvrdzuje v boji proti nelegálnemu sledovaniu zápasov a tento krok posúva stratégiu ešte ďalej – priamo do rúk fanúšikov. Kritici však upozorňujú, že systém môže podporiť atmosféru udávania a napätie medzi hosťami a majiteľmi podnikov.
Španielska liga je však presvedčená, že ide o nevyhnutný krok. Podľa Tebasa je ochrana vysielacích práv kľúčová pre finančnú stabilitu súťaže – a teraz sa do nej môže zapojiť každý fanúšik, ktorý si všimne „futbal načierno“.