La Liga spúšťa „bonus za udavačstvo“. Za nahlásenie nelegálneho futbalu v bare vyplatí fanúšikom hotovosť

Španielska liga chce zapojiť samotných divákov do boja proti pirátstvu a za jeden tip je ochotná zaplatiť 50 eur.
Tebas Spain Soccer
Javier Tebas, prezident španielskej futbalovej La Ligy. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal

Najvyššia španielska futbalová súťaž La Liga oznámila, že fanúšikom ponúkne finančnú odmenu za nahlasovanie barov, reštaurácií či stávkových kancelárií, ktoré vysielajú futbalové zápasy nelegálne. Za každý „platný a účinný podnet“ môže oznamovateľ získať 50 eur.

Podľa ligy ide o súčasť prísneho boja proti pirátstvu, ktoré podľa jej vedenia spôsobuje futbalovému priemyslu každoročne straty v stovkách miliónov eur. „Cieľom je zdvojnásobiť úsilie v boji proti nelegálnemu vysielaniu v pohostinstvách prostredníctvom zodpovednej spolupráce spotrebiteľov,“ uviedla La Liga v oficiálnom vyhlásení.

Fanúšikovia dostanú presné inštrukcie, ako rozpoznať legálny a nelegálny prenos. Súčasťou podnetu má byť aj fotografia z miesta, ktorú liga následne analyzuje. Až po overení má byť vyplatená finančná odmena.

Prezident La Ligy Javier Tebas zdôraznil, že pirátstvo neškodí len lige a klubom, ale aj prevádzkam, ktoré za legálne vysielacie práva poctivo platia. „Chceme, aby ľudia vedeli, že nelegálny prenos dokážu rozpoznať a že ho môžu nahlásiť jednoducho, bezpečne a dôverne,“ uviedol.

La Liga v ostatných rokoch pritvrdzuje v boji proti nelegálnemu sledovaniu zápasov a tento krok posúva stratégiu ešte ďalej – priamo do rúk fanúšikov. Kritici však upozorňujú, že systém môže podporiť atmosféru udávania a napätie medzi hosťami a majiteľmi podnikov.

Španielska liga je však presvedčená, že ide o nevyhnutný krok. Podľa Tebasa je ochrana vysielacích práv kľúčová pre finančnú stabilitu súťaže – a teraz sa do nej môže zapojiť každý fanúšik, ktorý si všimne „futbal načierno“.

