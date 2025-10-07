Hrozí nebezpečný precedens. UEFA „neochotne“ schválila zápasy v USA a Austrálii

Európska futbalová únia výnimočne povolila zápasy španielskej La Ligy a talianskej Serie A mimo Európy napriek protestom fanúšikov.
Aleksander Čeferin
Prezident UEFA Aleksander Čeferin. Foto: archívne, SITA/AP.
Európska futbalová únia (UEFA)„neochotne“ schválila konanie zápasov španielskej La Ligy a talianskej Serie A v Spojených štátoch a Austrálii napriek protestom fanúšikov. La Liga presunula zápas medzi Barcelonou a Villarrealom na konci decembra do Miami, zatiaľ čo Serie A rozhodla o odohraní stretnutia medzi AC Miláno a Comom 8. februára v Perthe, aby sa vyhla kolízii s otváracím ceremoniálom zimných olympijských hier na štadióne San Siro v Miláne.

UEFA však zdôraznila, že ide o výnimočné rozhodnutie, ktoré by nemalo byť vnímané ako precedens. Prezident UEFA Aleksander Čeferin uviedol: „Je poľutovaniahodné, že musíme nechať tieto dva zápasy odohrať takto. Toto rozhodnutie je výnimočné a nemalo by sa považovať za precedens.“

Fanúšikovské skupiny označili tieto kroky za „absurdné, neúnosné a environmentálne nezodpovedné“. UEFA zopakovala svoj jasný nesúhlas s hraním domácich ligových zápasov mimo domovskej krajiny, no nenašla v štatútoch Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) jasný regulačný rámec, ktorý by jej umožnil tieto presuny zamietnuť.

Podobné presuny zápasov nie sú v športe neobvyklé. NFL organizuje zápasy v Londýne, Mexiku či Nemecku, NBA hrávala zápasy v Japonsku a Európe, a v ragby sa medzištátne zápasy konali napríklad v Chicagu či Londýne. Vo futbale dosiaľ nebolo bežné konanie zápasov v zahraničí, výnimkou boli akurát priateľské stretnutia.

La Liga sa dlhodobo usiluje o organizovanie zápasov v USA, kde má komerčného partnera Relevent Sports. FIFA nedávno zmenila svoj postoj a vytvorila pracovnú skupinu na revíziu pravidiel, čo otvorilo dvere UEFA na povolenie týchto zápasov. Vedenie talianskej Serie A poďakovalo UEFA za akceptovanie výnimočnej povahy tejto iniciatívy a zdôraznilo, že ide len o jeden zápas z 380 v rámci sezóny, nie o trvalú zmenu.

