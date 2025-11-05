Kyjev zničil transportné vozidlo raketového systému Iskander v ruskej Kurskej oblasti

Ruské transportné vozidlo pre taktický raketový systém Iskander v ruskej Kurskej oblasti zasiahla v noci na utorok jednotka ukrajinských špeciálnych operačných síl v spolupráci s protiputinovským partizánskym hnutím Čornaja Iskra. Uviedla to v stredu tlačová služba ukrajinských špeciálnych síl, informuje web Ukrajinská pravda.
Útok sa stal neďaleko obce Ovsiannikovo v ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinské špeciálne jednotky a miestni partizáni zároveň v tejto oblasti zničili radarovú stanicu 1L122 Harmon, ktorá bola v aktívnej službe. Ide o systém navrhnutý na detekciu a sledovanie vzdušných cieľov a poskytovanie údajov pre zameriavanie.
„Ukrajinské špeciálne operačné sily naďalej spôsobujú ruským silám ‚smrť tisíckami rán‘, čím približujú ich strategický kolaps,“ uviedol Kyjev.