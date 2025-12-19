Kyjev potvrdil, že dnešných rokovaní v USA sa zúčastnia aj európski spojenci

Na najnovšom kole rokovaní o dohode na ukončení vojny na Ukrajine, ktoré sa v piatok koná v USA, sa podľa Kyjeva zúčastnia aj jeho európski spojenci.
„Dnes v Spojených štátoch začneme spolu s generálporučíkom Andrijom Hnatovom ďalšie kolo konzultácií s americkou stranou,“ uviedol hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov. Dodal, že na pozvanie USA sa do formátu zapojili aj európski partneri.
Najskôr Miami, potom Berlín
Začiatkom mesiaca sa Umerov stretol v Miami s vyslancom amerického prezidentaDonalda TrumpaStevom Witkoffom a jeho zaťom Jaredom Kushnerom bez účasti Európanov. Minulý týždeň pokračovali rokovania v Berlíne, na ktorých sa už zúčastnili aj európski lídri.
Mierové rokovania medzi USA a Kyjevom priniesli určitý pokrok, podľa Rubia je však potrebné vynaložiť ešte viac úsilia
USA v novembri šokovali Európu predstavením 28-bodového plánu, ktorý obišiel hlavné európske mocnosti a bol vnímaný ako priaznivý pre Rusko. Ukrajina a EÚ ho následne upravili, no Moskva naň zatiaľ nereagovala.
PrezidentVladimir Putin v piatok vyhlásil, že „lopta je teraz na strane Kyjeva a jeho západných spojencov“.
Európa je podľa Putina brzdou mierového procesu
Na výročnej tlačovej konferencii Putin zároveň prisľúbil pokračovanie vojny, pričom ruská armáda má podľa neho momentálne na fronte prevahu. Moskva tvrdí, že účasť Európy na rokovaniach proces len brzdí.
Trump vyzval Ukrajinu na rýchle konanie pri rokovaniach. Keď to príliš dlho trvá, Rusko zmení názor, varuje
Kľúčovým sporným bodom zostáva územie. Zdroj oboznámený s rokovaniami pre AFP uviedol, že USA tlačia na Kyjev, aby sa vzdal časti Doneckej oblasti. Ukrajina však dlhodobo odmieta akékoľvek územné ústupky. Naopak, Moskva si stále robí nároky na ukrajinské územia, ktoré stále nemá pod kontrolou, a tvrdí, že bez územných ústupkov na žiadnu dohodu nepristúpi.