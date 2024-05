Kyjev by mohol mobilizovať tisíce väzňov, povedal ukrajinský minister spravodlivosti Maľuska

Ukrajina by mohla odviesť do armády 10 až 20-tisíc odsúdencov. Pre ukrajinské vysielanie BBC to povedal ukrajinský minister spravodlivosti Denys Maľuska, podľa ktorého by to bolo v neposlednom rade preto, že ukrajinské väzenské zariadenia sú preplnené. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.

Minister zdôraznil, že otázka je v prístupe k veci.

„Hovorím, že čísla neboli vôbec vypočítané, pretože číslo sa bude líšiť v závislosti od scenára,“ vyjadril sa.

Mobilizácia odsúdených

Maľuska povedal, že väzenské zariadenia sú preplnené a takmer nikde nie je miesto.

„Preto je to veľký problém. V neposlednom rade sa veľmi angažujem za mobilizáciu odsúdených, aby sa neporušovali normy na počet ľudí na meter štvorcový,“ skonštatoval.

Ukrajinský parlament v stredu prijal zákon o dobrovoľnej mobilizácii určitých kategórií odsúdených.

Koho nemožno odviesť do ozbrojených síl?

Osoby, ktoré sa dopustili úkladných vrážd, násilníci, pedofili, ľudia odsúdení za nelegálnu výrobu, získavanie, distribúciu alebo prechovávanie drog, osoby, ktoré sa dopustili zločinov proti národnej bezpečnosti Ukrajiny, a bývalí úradníci na základe neho nemožno odviesť do ozbrojených síl.

Všetci ostatní, ktorí sú potenciálne vhodní na vojenskú službu, podliehajú rovnakej podmienke, a to že do dokončenia výkonu trestu im nesmú zostávať viac ako tri roky.

Odsúdení za vraždu

Maľuska v rozhovore pre BBC hovoril aj o možnosti zahrnúť ľudí odsúdených za vraždu do odvodového úsilia.

„Ak si napríklad zoberieme kategóriu odsúdených za vraždu dvoch alebo viacerých ľudí: prečo ide človek do vojny, ak nie zabíjať?,“ poznamenal.

V prípade vrahov, najmä tých, ktorí boli odsúdení na doživotie, sú to podľa neho väčšinou ľudia, ktorí spáchali trestný čin vo veľmi mladom veku, 18-19 rokov.

„Ich mozog ešte nie je sformovaný, psychika je nestabilná a psychologický portrét človeka po desaťročiach vo väzení nemá nič spoločné s človekom, ktorý niekoho zavraždil vo veku 18-19 rokov. To potvrdí každý psychológ,“ povedal.