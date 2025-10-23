Kvitová po konci kariéry oznámila radostnú správu. Je druhýkrát tehotná - FOTO

Bývalá česká tenistka Petra Kvitová na sociálnej sieti oznámila radostnú novinku. So svojím manželom Jiřím Vaňkom očakávajú príchod druhého potomka.
„Z nášho malého chlapčeka sa čoskoro stane veľký braček,“ napísala 35-ročná Kvitová rodáčka z mesta Bílovec.
Dvojnásobná wimbledonská šampiónka sa s kariérou rozlúčila tento rok v auguste, od februára sa po viac ako ročnej pauze po narodení syna Petra pokúšala o návrat na kurty. Výsledkovo sa jej to však nevyšlo. Definitívnu bodku za kariérou tak urobila na US Open.
Emotívna rozlúčka Kvitovej s Wimbledonom. Nič neľutujem, vyhlásila Češka
Do zoznamu jej úspechov okrem triumfov v All England Clube z roku 2011 a 2014 patrí aj víťazstvo na Turnaji majsteriek z roku 2011 či bronzová medaila z olympijských hier 2016 v Riu.
Nazbierala celkom 31 titulov vo dvojhre a až šesťkrát spolu s reprezentačnými kolegyňami ovládla Fed Cup (predchodcu Billie Jean King Cupu).
Jej manželom je tréner Vaněk. Do tímu ho vzala v roku 2016 a bol jej oporou, keď jej kariéru ohrozil útočník, ktorý Kvítovej vážne porezal ľavú ruku. Čiže tú, kde drží raketu.