Kurilovská informovala Európsku komisiu o nezávislom vyšetrovaní korupcie bez politických zásahov – FOTO

Novela trestných kódexov, vyšetrovanie korupcie aj zmeny týkajúce Úradu pre ochranu oznamovateľov boli hlavnými témami rokovania s Európskou komisiou, na ktorom ministerstvo vnútra zastupovala I. štátna tajomníčka Lucia Kurilovská.
Európsku komisiu podľa ministerstva vnútra informovala, že vyšetrovanie korupcie Policajným zborom SR prebieha kontinuálne, nezávisle a bez politických zásahov, v súlade s platnou legislatívou, pod dozorom prokuratúry a v rozsahu, ktorý umožňuje aktuálna dôkazná situácia. Tento postup potvrdzujú aj oficiálne štatistické údaje. O rokovaní informoval odbor strategickej komunikácie ministerstva vnútra.
Ministerstvo vnútra zároveň zdôraznilo, že jeho cieľom nie je oslabenie inštitúcií, ale naopak posilňovanie ich dôveryhodnosti, predvídateľnosti a právnej istoty, a to tak pre občanov Slovenskej republiky, ako aj pre jej európskych partnerov. Ochrana oznamovateľov, boj proti korupcii a rešpektovanie princípov právneho štátu zostávajú podľa rezortu trvalou súčasťou jeho priorít.