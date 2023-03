Kuleba kritizuje pápeža a pomalú vojenskú pomoc Ukrajine, prehovoril aj o úlohe Číny

Krajiny, ktoré „zle zaobchádzali s Ukrajinou“, sa budú po skončení vojny zodpovedať, varoval v rozhovore pre BBC ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Pri „budovaní budúcich vzťahov sa budú brať do úvahy“ rozhodnutia, ktoré každá krajina spravila po začiatku plnohodnotnej ruskej invázie.

Kuleba zároveň upozornil, že oneskorenia v dodávkach západných zbraní stoja životy Ukrajincov. „Ak je jedna dodávka oneskorená o jeden deň, znamená to, že niekto na fronte zomrie. Znamená to, že niekto, kto mohol byť nažive, zomrie,“ povedal.

V rozsiahlom rozhovore Kuleba porozprával aj o tom, ako sa podľa neho vojna skončí, o úlohe Číny i jeho sklamaní, že krajinu ešte od začiatku vojny nenavštívil pápež František.

I keď Ukrajina dostáva od začiatku ruskej invázie vojenskú i ekonomickú podporu od Západu, množstvo krajín v Afrike, Ázii a Južnej Amerike zostáva bokom. Niektoré sú historicky naklonené Rusku, niektoré sa obávajú hospodárskych následkov vojny a ďalšie sú presvedčené, že Západ zbytočne predlžuje vojnu.

Kuleba však jasne upozornil, že krajiny, ktoré Ukrajinu nepodporili teraz, tie, ktoré sa podľa neho „počas vojny nezachovali správne a zle zaobchádzali s Ukrajinou“, za to v budúcnosti zaplatia.

V čase vojny sa treba rozhodnúť

Ukrajina síce môže byť v strednodobom až dlhodobom horizonte závislá od západnej pomoci a vojenskej podpory, a preto jej diplomatická nevôľa niektoré krajiny nemusí znepokojovať.

V čase mieru má však vďaka obrovskému vývozu obilia značný hospodársky vplyv, najmä v niektorých častiach rozvojového sveta.

„Ak si niekto na svete myslí, že to, ako sa niektoré krajiny správali, alebo ako zaobchádzali s Ukrajinou v najtemnejšom momente v jej dejinách, nebudeme brať do úvahy v budovaní vzťahov budúcnosti, tak nevedia, ako funguje diplomacia,“ pokračoval Kuleba s tým, že „vojna je čas, keď sa musíte rozhodnúť. A každé rozhodnutie bolo zaznamenané“.

Bachmut môže padnúť

Západní spojenci podľa Kulebu nedodávajú Ukrajine vojenskú pomoc dostatočne rýchlo, pretože neboli pripravení na konflikt rovnakého rozsahu ako bola prvá svetová vojna.

Potrebujú podľa neho najmä delostreleckú muníciu. Potreba munície je pritom najväčšia v meste Bachmut na východe, kde sa ukrajinské sily bránia opakovaným ruským pokusom o obsadenie mesta už viac ako sedem mesiacov. To je podľa Kulebu „emocionálne veľmi náročné“ pre straty, ktoré utrpeli.

Ak by však Bachmut padol, na rade by boli ďalšie mestá. „Takže, aby sme zachránili životy … musíme v Bachmute bojovať tak dlho, ako to bude fyzicky možné,“ dodal.

Vytvorenie najsilnejšej koalície podpory

Zatiaľ podľa neho nie sú žiadne známky, že by bolo Rusko ochotné rokovať o ukončení bojov, no každá vojna sa podľa Kulebu končí pri rokovacom stole. „Mojím cieľom ako ministra zahraničia je však zabezpečiť, aby sa Ukrajina k tomu stolu dostala po rozhodujúcom úspechu na bojisku,“ vysvetlil.

To podľa neho zahŕňa vytvorenie čo najsilnejšej koalície podpory, pričom má pocit, že táto aliancia nezahŕňa pápeža. „Veľmi nás mrzí, že si pápež od začiatku vojny nenašiel príležitosť navštíviť Ukrajinu,“ skonštatoval Kuleba s tým, že nie je na ňom, ale na Bohu, aby súdil správanie Svätého Otca.

Čína tiež zatiaľ odoláva ukrajinským snahám o stretnutie medzi prezidentom Si Ťin-pchingom a ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským, i keď Peking v piatok potvrdil, že čínsky prezident budúci týždeň navštívi Moskvu. Podľa Kulebu je prezident pripravený na telefonický rozhovor so Si Ťin-pchingom a dodal, že si nemyslí, že by sa Čína dostala do bodu, keď by bola „pripravená vyzbrojiť Rusko“.

Americké voľby môžu situáciu zmeniť

Niektorí analytici špekulujú, že po budúcoročných prezidentských voľbách v Spojených štátoch by sa mohla zredukovať podpora pre Ukrajinu, no Kuleba si myslí, že dokážu „prežiť akýkoľvek republikánsky hlas“, pretože „najväčším luxusom, ktorému sa Ukrajina v Spojených štátoch teší, je obojstranná podpora v demokratickom i republikánskom tábore“.

Ako šéf diplomacie svojej krajiny je Dmytro Kuleba naďalej presvedčený, že Ukrajina si dokáže udržať podporu spojencov, na ktorých záleží – tých, ktorí poskytujú hmatateľnú podporu.

A ako hovorí, Ukrajina má na svojej strane jeden rozhodujúci faktor. „Z historického hľadiska bola Ukrajina nespravodlivo nedoceňovaná a je mi ľúto, že bolo potrebné krviprelievanie a ničivá vojna, aby si svet uvedomil, akí sme super. A my vždy budeme v pohode. Trvalo však príliš dlho, kým si to uvedomili,“ dodal.