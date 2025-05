Kucka končí profikariéru. Bodku za ňou dá budúcu sobotu v ligovom súboji proti Košiciam - VIDEO, FOTO

Posledné dve súťažné stretnutia v kariére čakajú na slovenského stredopoliara Juraja Kucku. Tridsaťosemročný stredopoliar z tímu ŠK Slovan Bratislava po sezóne 2024/2025 odíde do „športového dôchodku“. Prezradil to na piatkovej tlačovej konferencii.

Rodáka z Bojníc v ostatnom období limitovali zdravotné problémy, trápilo ho najmä koleno. To urýchlilo jeho rozhodovací proces. Už bývalý slovenský reprezentant zamáva profifutbalu počas nasledujúceho víkendu, v sobotu 17. mája v domácom súboji proti Košiciam.

„Rozhodol som sa, že toto je moja posledná sezóna v profesionálnom futbale. Bolo to nie ľahké rozhodnutie, rodilo sa dlho. Je to však veľmi dobre premyslené. Nič neľutujem,“ uviedol Kucka v príhovore.

V najcennejšom drese absolvoval Kucka 112 duelov a strelil v nich 14 gólov. Nechýbal na MS 2010 v JAR ani na ME v rokoch 2016, 2021 a 2024. V reprezentácii hral od novembra 2008 do septembra 2024.

„Rozmýšľal som nad tým už pred koncom minulej sezóny, ale vybral som si pokračovanie. V tomto ročníku som toho veľa neodohral, stále nie som úplne v pohode. Zranenia mi uľahčili rozhodovanie, čo ďalej,“ pokračoval Kucka.

V tomto roku odohral len dve minúty počas ostatného víkendu v súboji proti Žiline. Je pravdepodobné, že v sobotu v Podbrezovej hrať nebude. A bodku za kariérou dá o týždeň neskôr.

V najvyššej domácej súťaži hrával okrem Slovana Bratislava aj za MFK Ružomberok, ako legionár pôsobil v Anglicku (Watford), Taliansku (AC Miláno, AC Parma, FC Janov), Turecku (Trabzonspor) aj Česku (Sparta Praha).

Nevylučuje možnosť, že si v budúcnosti zahrá na nižšej úrovni.

„Rád by som, ale v prvom rade si musím dať do poriadku nohu. Najprv musím vedieť plnohodnotne fungovať. Ak budem môcť hrať, tak to bude len plus, ak si budem môcť ešte zahrať,“ dodal.