Chcel ho víťaz Ligy majstrov. Kucka spomínal na talianske časy a na nevyplatené výplaty - FOTO

Slovenský futbalista Juraj Kucka priznal, že keď v sezóne 2009/10 vyhral Inter Miláno Ligu majstrov, očkom po ňom pozeral.

V nasledujúcom ročníku ho chcel priviesť do kádra, no napokon z toho nebolo nič.

V podcaste VIPka prezradil, že bol blízko k veľkému prestupu za obrovské peniaze. Zostal však v klube FC Janov.

Zabudol hrať

„Keď som prišiel do Talianska (1. januára 2011 prestúpil z Sparty Praha do FC Janov za 4 milióny eur, pozn.), podpísal som po pol roku predbežnú zmluvu na päť rokov s Interom Miláno. Avšak, vtedy ešte 50 percent práv na mňa vlastnil FC Janov. Po pol roku alebo po roku ma mohli Milánčania za zvyšok ceny odkúpiť,“ začal Kucka podľa portálu sportweb.pravda.sk.

„Tuším vtedy investovali do mňa 7-8 miliónov eur, ale potom som na rok zabudol hrať futbal. Úplná katastrofa, neviem, čo sa stalo. Prvý rok v Janove som mal veľmi dobrý. Darilo sa nám a v lete som podpísal túto predbežnú zmluvu a zostal som v Janove na hosťovaní,“ uviedol ďalej už bývalý reprezentant Slovenska.

K dohode nakoniec neprišlo zrejme aj pre slabšie výkony v drese Janova. Inter o neho stratil záujem. „Nevedel som hrať futbal. Asi som to mal v hlave.“

Mali ultimátum

Rodák z Bojníc prezradil, že v kariére síce nikdy predčasne nerozviazal zmluvu s klubom, no raz o tom uvažoval.

„Sedem či osem mesiacov ma v Trabzonspore neplatili. Dal som podnet na FIFA, od ktorej dostali ultimátum. Mali termín do polnoci a prišlo mi to okolo siedmej hodiny večer. Ak by to nespravili, bol by som voľný hráč, museli by mi doplatiť asi rok a tri štvrte a ja by som mohol hrať za 100 eur mesačne za Prievidzu,“ doplnil Kucka v podcaste.

V Miláne si v kariére však aj tak zahral – nie za Inter, ale za mestského rivala z AC. Pôsobil tam v rokoch 2015 až 2017.

Predĺži zmluvu?

Aktuálne sa lieči zo zranenia, ktoré ho donútilo k ukončeniu reprezentačnej kariéry.

V domácom stretnutí o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku sa konala rozlúčka so 112-násobným reprezentantom.

So Slovanom Bratislava má Kucka zmluvu do 30. júna tohto roka, očakáva sa však, že v najbližšom období by mohlo dôjsť k jej predĺženiu.