Peter Sagan privítal cyklistov v Sládkovičove, vyzdvihol výkony mladého Slováka

Výnimočnú atmosféru v cieli umocnila prítomnosť Petra Sagana, trojnásobného majstra sveta a ambasádora spoločnosti Pierre Baguette, ktorá má svoje sídlo práve v tomto meste.
Sagan sa na podujatí zúčastnil ako čestný hosť a svojou prítomnosťou potešil najmä fanúšikov, ktorí si neváhali vystáť dlhé rady na podpisy a spoločné fotografie. Trpezlivo sa venoval každému záujemcovi a prispel tak k jedinečnej atmosfére, ktorá panovala počas celého podujatia.
„Stále ma láka vysadnúť na bicykel, akurát musí byť na to priestor. Teraz trávim veľa času cestovaním, už o niekoľko dní sa presúvam na Ibizu, kde absolvujem jeden privátny event. Verím, že tam bude čas aj na bicyklovanie,“ uviedol Peter Sagan.
Legenda svetovej cyklistiky zároveň vyzdvihla výkony mladého slovenského jazdca Lukáša Kubiša, ktorý aj v tejto etape predviedol výborný výkon a obsadil druhé miesto. Kubiš podľa Sagana potvrdzuje svoju stúpajúcu formu a ambície na domácej aj medzinárodnej scéne. „Veľmi pozitívne ma prekvapil. Komunikujeme spolu, pretože už si ho začali všímať aj svetové cyklistické tímy, tak by som mu rád pomohol v jeho ďalšej kariére. Držím mu palce a som veľmi rád, že urobil pomerne veľký pokrok, že odišiel zo Slovenska do iného tímu, kde má lepšiu základňu pre rozvoj,” uzavrel Peter Sagan.
Preteky Okolo Slovenska dnes vyvrcholia záverečnou etapou s dojazdom na Kohútke.
Informačný servis