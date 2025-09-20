Kubiš má hetrik druhých miest na Okolo Slovenska, prejazd cez rodnú dedinu si poriadne užil - VIDEO

Lukáš Kubiš aj do tretice bojoval na pretekoch Okolo Slovenska o etapové prvenstvo a do tretice skončil druhý. Hetrik druhých miest v podaní slovenského cyklistu je na podujatí tohto rangu veľký úspech, ale vytúžené etapové víťazstvo stále neprichádza.
Aj v piatok na Námestí SNP v Banskej Bystrici Kubiš v závere 3. etapy ukázal rýchle nohy aj bojovnosť, ale na presilu pretekárov tímu Soudal Quick-Step nestačil.
Ich líder Paul Magnier bol aj tretíkrát nad sily slovenského reprezentanta z tímu Unibet Tietema Rockets. V cieli to bola opäť dĺžka bicykla v prospech Magniera.
Špeciálna etapa
„Ťažko sa hľadajú slová, keď je to tretie druhé miesto za sebou. Veľmi som chcel vyhrať, pretože to bola špeciálna etapa pre mňa, prichádzali sme cez Detviansku Hutu, kde som vyrastal a žijem doteraz,“ povedal Lukáš Kubiš v tlačovej správe organizátorov Okolo Slovenska.
Únik to nedotiahol
Na ceste do Banskej Bystrice z Kežmarku musel pelotón prekonať takmer 192 km v náročnom horskom teréne s piatimi vrchárskymi prémiami a 2900 výškovými metrami. Únik dňa na čele s Britom Thomasom Gloagom z tímu Visma / Lease a Bike nemal dostatok síl, aby svoj pokus proti presile v pelotóne dotiahol do úspešného konca.
Jedna z troch rýchlostných prémií sa odohrala v Detvianskej Hute, kde si to miestny rodák Kubiš výborne užil a pri prejazde aj stihol pozdraviť svoju rodinu a fanúšikov popri trati.
Slzy na krajíčku
„Ľudia tam urobili perfektnú atmosféru, naozaj som mal slzy na krajíčku. Veľmi ma to potešilo, urobili to skvele, boli tam tri štvrtiny dediny,“ podotkol Kubiš.
V celkovom poradí je druhý s mankom 15 sekúnd na zatiaľ suveréna pretekov Magniera. Stále má šancu o štyri roky mladšieho Francúza predstihnúť, má na to dve víkendové etapy – z Vrábľov do Sládkovičova (169,1 km) a záverečné dejstvo z Novej Dubnice na cieľový kopec pretekov – Kohútku.
Ešte dve etapy
Okrem celkového poradia je Kubiš druhý aj v bodovacej súťaže o zelený dres o 21 bodov za Magnierom.
„Ešte máme dve etapy, chceme vyhrať. V sobotu to bude najľahšia etapa, uvidíme, či bude fúkať. V nedeľu potom určite nič nevypustím, bude to rozhodujúci deň pre celkové poradie,“ dodal Kubiš.