Sagan príde do Sládkovičova. Fanúšikovia si užijú cieľ etapy Okolo Slovenska aj autogramiádu - VIDEO

V sobotu 20. septembra sa v Sládkovičove uskutoční jedinečná športová akcia. Mesto privíta dojazd 4. etapy medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska a spolu s ním aj svetovú cyklistickú legendu a trojnásobného majstra sveta Petra Sagana.
Fanúšikovia môžu povzbudiť cyklistov priamo na trase, keď pelotón dvakrát prejde Sládkovičovom. Očakávaný dojazd etapy na Fučíkovej ulici je po 16.00 h.
Okrem napínavého športového momentu sa priaznivci cyklistiky môžu tešiť aj na osobné stretnutie s Petrom Saganom. Ten bude od 13.00 h k dispozícii na autogramiáde, ktorá prinesie jedinečnú príležitosť získať podpis či spoločnú fotografiu.
„Vždy sa teším, keď sa môžem stretnúť s fanúšikmi doma na Slovensku. Atmosféra na Okolo Slovenska je jedinečná a verím, že aj v Sládkovičove nás príde podporiť čo najviac ľudí,“ povedal ambasádor spoločnosti Pierre Baguette Sagan.