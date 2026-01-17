Kube chýba takmer polovica elektriny, ktorú potrebuje. Situáciu môže zhoršiť aj Madurove zatknutie

Ostrov čelí najhoršej hospodárskej kríze za desaťročia, sprevádzanej výpadkami dodávok elektriny trvajúcimi až 20 hodín denne a nedostatkom potravín či liekov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Kuba, výpadok elektriny
Foto: Archívne, SITA/AP
Kuba Ekonomika Ekonomika z lokality Kuba

Kuba v roku 2025 vyrobila len približne polovicu elektriny, ktorú potrebuje na pokrytie svojej spotreby, informuje agentúra AFP na základe analýzy oficiálnych štátnych štatistík.

Dopyt v čase špičky dosahuje okolo 3 300 MW, ale medzi 1. januárom a 31. decembrom 2025 krajina zápasila s priemerným deficitom 49,8 percenta a podobný stav pretrvával aj v prvých týždňoch nového roka.

Ostrov čelí najhoršej hospodárskej kríze za desaťročia, sprevádzanej výpadkami dodávok elektriny trvajúcimi až 20 hodín denne a nedostatkom potravín či liekov. Kríza sa prehlbuje už šesť rokov v dôsledku kombinácie sprísnených sankcií USA, slabého riadenia ekonomiky a kolapsu turizmu po pandémii ochorenia COVID‑19.

Situácia by sa mohla zhoršiť, ak americký prezident Donald Trump splní hrozbu zastaviť všetky dodávky ropy a finančných tokov na ostrov po páde venezuelského lídraNicolása Madura. Venezuela bola od roku 2000 hlavným dodávateľom dotovanej ropy, no jej objemy v poslednom desaťročí prudko klesli.

Výrobu elektriny brzdí aj zastaralá infraštruktúra a havarijný stav miestnych elektrární. Vláda v Havane z toho viní šesťdesiat rokov trvajúce americké embargo, ale ekonómovia poukazujú aj na dlhodobý nedostatok štátnych investícií do energetiky.

Viac k osobe: Donald TrumpNicolas Maduro
Okruhy tém: Dodávky elektriny Kubánska ekonomika Kubánska kríza Výroba elektriny
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk