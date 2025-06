Kto získa titul na ME vo futbale hráčov do 21 rokov? Takto to vidí stávková kancelária

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov na Slovensku majú za sebou základné skupiny A až D, štvrťfinálové i semifinálové kolo. Zostali už len dvaja najlepší.

Do súboja o trofej postúpil iba jeden víťaz skupiny, a síce Nemecko. Anglicko sa do vyraďovacej fázy dostali z druhého miesta. A to zo skupiny B, kde skončili práve za „nationalelf“. Triumfoval vtedy prvý spomínaný tím 2:1.

Kto je najväčší adept na zlato? Stávková kancelária Fortuna má v tom jasno. Tiež ponúka veľké množstvo tipov na celé ME.

Favorit na celkové víťazstvo

Podľa kurzov v čase vydania článku je miernym favoritom Nemecko s kurzom 2,65. Ide však o hodnotu spojenú s finálovým stretnutím a nie s číslom ohľadom celkového umiestnenia. To sa teraz v ponuke nenachádza.

Pred začiatkom ME bola na Nemcov vypísaná hodnota s číslom 7 na celkové prvenstvo.

Anglicko by malo byť vyrovnaným súperom s kurzom 2,70. Pred šampionátom mu bookmakeri verili na obhajobu zlatých medailí s hodnotou rovných 5.

Na remízu je vypísaná hodnota 3,40.

Víťazom zápasu bez ohľadu na to, či by sa tak stalo až po predĺžení alebo dokonca penaltách, by malo byť podľa kurzov Nemecko – 1,89. Pri Anglicku to je kurz 1,92.

Najlepší strelec

Táto ponuka stále chýba, počas vyraďovacej fázy ju stávková kancelária neponúka. Pred majstrovstvami Európy bol však najväčší favorit na najlepšieho strelca turnaja Francúz Thierno Barry s kurzom 7. Ten skončil turnaj s jediným streleným gól.

Druhý najlepší kurz s číslom 8 mal Nemec Nick Woltemade. Ten úlohu favorita aj potvrdzuje, v štyroch dueloch skóroval až šesťkrát. K tomu pridal aj tri asistencie. Jeden zápas v skupine neodohral. Tréner ho šetril na vyraďovaciu časť.

Ako tretí v poradí bol ďalší Francúz – Mathys Tel s kurzom 9. Ten sa presadil dva razy.

Druhým najlepším strelcom turnaja je Angličan Harvey Elliott, ktorý rozvlnil sieť v štyroch prípadoch.

Po tri góly majú na konte Dán William Osula, hviezda budúcnosti Portugalčan Geovany Quenda, hráč „galského kohúta“ Djaoui Cissé a Nemec Nelson Weiper. Všetci až na posledného menovaného však už na šampionáte skončili.

Dva zásahy si pripísalo až 11 futbalistov, a to vrátane Slováka Tomáša Suslova, ktorý ukázal veľký prísľub do budúcna nielen v klubovej, ale aj v mužskej reprezentácii, kde už aj tak pravidelne hráva. Slová chvály ho nemíňali počas celého šampionátu.