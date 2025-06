Angličania a Nemci si zahrajú vo finále na Tehelnom poli, na turnaji sa stretnú po druhý raz

Európskymi šampiónmi na futbalových majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku sa stanú reprezentanti Anglicka alebo Nemecka. Oba výbery zvládli stredajšie semifinálové stretnutia a môžu sa pripravovať na nedeľňajšie vyvrcholenie podujatia na bratislavskom Tehelnom poli.

Najprv Angličania v úvodnom súboji o postup do finále zvíťazili v Bratislave nad tímom Holandska 2:1, keď o triumfe „Albiónu“ rozhodol až v 86. minúte Harvey Elliott. „V prvom polčase som mal možno štyri šance, ale neskóroval som buď pre výborné zákroky brankára alebo defenzívu súpera. Vedel som však, že ešte nejaké príležitosti prídu. Išlo len o to, aby som sa zakaždým snažil trafiť bránku,“ povedal záložník FC Liverpool, ktorý sa v zápase napokon dvakrát zapísal do listiny strelcov.

Na Žitnom ostrove vyhrali Nemci

Hrdinu semifinále pochválil aj tréner Angličanov Lee Carsley: „Harvey na turnaji čoraz viac rastie. Cítiť z neho veľké odhodlanie, chce hrať každý zápas a byť na ihrisku každú minútu. Máme veľké šťastie, že ho máme.“

Angličania môžu proti Nemcom obhájiť zlato zo šampionátu spred dvoch rokov v Gruzínsku a Rumunsku. V bratislavskom finále však budú musieť vrátiť súperovi prehru zo zápasu skupinovej časti v Dunajskej Strede, v ktorom Nemecko vyhralo 2:1.

Nemecko si v semifinále poradilo s Francúzskom 3:0. Opäť skóroval kanonier Nick Woltemade a šiestym gólom na turnaji si upevnil pozíciu najlepšieho strelca. „Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre,“ uviedol nemecký obranca Nnamdi Collins, čím narážal na dva nemecké zásahy už v úvodnej štvrťhodine.

Základom dva rýchle góly

„Herný plán bol jasný. Robili sme to, čo nám povedal tréner a po prvých dvoch góloch sme si boli istí, že zápas dotiahneme do úspešného konca,“ dodal Collins počas rozhovoru pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA).

Pre kapitána Nemcov Erica Martela bolo prekvapujúce, že jeho tím tak skoro viedol 2:0. „Potom sme dobre bránili a mali sme niekoľko šancí na tretí gól. Aj naši útočníci sa zapájali do bránenia, čo nás robí silnými. Vieme brániť, vieme útočiť, strieľame góly a nedostávame ich veľa,“ skonštatoval Martel.