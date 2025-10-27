Incident, ktorý sa mohol skončiť tragicky. Lawson len o vlások minul traťových maršálov - VIDEO

Len niekoľko sekúnd a metrov delilo monopost Liama Lawsona od vážnej kolízie s dvoma traťovými maršálmi počas Veľkej ceny F1 v Mexiku.
Pilot tímu Racing Bulls prechádzal prvou zákrutou, keď mu priamo cez dráhu prebehli dvaja muži, ktorí odstraňovali úlomky z predchádzajúcej nehody.
Obaja stihli trať opustiť tesne pred tým, ako ich Lawson minul. Incident sa síce skončil bez zranení, no bude predmetom dôkladného vyšetrovania. Informáciu priniesla britská televízia BBC.
There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson’s lap…….pic.twitter.com/wV7fWxnvsx
— RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025
Mohol ich zabiť
Lawson z Nového Zélandu, ktorý štartoval z 15. miesta, si hneď v úvodnom kole poškodil predné krídlo po kontakte s Williamsom Alexa Albona.
Po zastávke v boxoch sa na trať vrátil s veľkým odstupom od ostatných, keď ho v prvej zákrute šokovala nečakaná situácia.
„Čo sa to ku… deje? Bože, robíte si srandu? Videli ste to?“ hlásil rozhorčene cez vysielačku. „Mohol som ich ku*** zabiť,“ dodal otrasený 23-ročný pretekár.
Chyba v komunikácii
Po pretekoch Lawson priznal, že len ťažko uveril vlastným očiam. „Úprimne som nemohol uveriť tomu, čo pred sebou vidím. Po zastávke v boxoch som na nových tvrdých pneumatikách vyrazil späť na trať a v prvej zákrute mi cez cestu prebiehali dvaja chlapi. Jedného som takmer prešiel,“ spomínal.
„Bolo to strašne nebezpečné. Očividne niekde došlo k chybe v komunikácii. Nikdy som nič také nezažil ani nevidel. Je to neakceptovateľné,“ dodal nahnevaný pilot.
Bude sa to vyšetrovať
Tím Racing Bulls požaduje od Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) vysvetlenie, ako mohlo dôjsť k takému pochybeniu. FIA však tvrdí, že komunikácia prebehla správne a postupy boli dodržané.
Napriek tomu federácia uznáva potrebu vyšetrovania, keďže maršáli vstúpili na trať krátko pred príchodom Lawsonovho monopostu.
„Po incidente v prvej zákrute bolo vedenie pretekov informované o prítomnosti nečistôt. Maršáli čakali na povolenie vstúpiť na trať po prejazde všetkých vozidiel,“ uviedla FIA vo svojom vyhlásení.