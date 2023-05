Kto je objednávateľom vraždy Jána a Martiny? Opýtať sa treba Fica, tvrdí Matovič

Podľa predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča nastal čas, aby sa kompetentní spýtali Roberta Fica (Smer-SD), kto je objednávateľom vraždy novinára Jána Kuciaka. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na piatkové rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý uznal za vinnú Alenu Zsuzsovú, no Mariana Kočnera nie.

„Ak podľa súdu Kočner nie je objednávateľom vraždy Jána a Martiny, tak kto teda? Jedno je však isté – Fico sa pred rokom verejne priznal, že on to vie. Čo mu osobne aj verím. Nastal čas, aby sa ho na to opýtali aj kompetentní,“ napísal Matovič. Dodal, že dúfa, že po odvolaní voči rozsudku skončí objednávateľ v base.