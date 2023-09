Kryštof Hádek a Kristína Svarinská opäť spolu. Prvé zábery z komédie Lieta v tom

Kryštof Hádek a Kristína Svarinská sa po spoločnom pôsobení v seriáli Volha opäť stretnú pred kamerami. Tentokrát to bude na filmovom plátne v hlavných úlohách novej komédie Tomáša Dianišku s názvom Lieta v tom. Ich roly budú o poznanie sympatickejšie ako v spomenutom seriáli a prvé zábery z filmu naznačujú, že by to medzi nimi malo poriadne iskriť.

Postava Kryštofa Hádka nevie veľmi chodiť v milostných vzťahoch, keďže má hlavu stále niekde v oblakoch. Miluje vedu, vesmír, kozmonautiku a táto jeho vášeň je preňho vždy na prvom mieste. Dostane sa však do situácie, keď potrebuje niekoho, kto by pred jeho mamou zahral úlohu priateľky a snúbenice. Preto sa dohodne so svojou prostorekou susedkou, tehotnou striptérkou z baru Apollo, ktorú vo filme stvárňuje Kristína Svarinská. Jedna nevinná lož však spustí lavínu nedorozumení. V ďalších úlohách sa predstavia Taťjana Medvecká, Miroslav Noga, Anna Polívková, Pavel Soukup, Marek Geišberg, Sandra Nováková, Filip Rajmont či Gabriela Mikulková.

Film Lieta v tom príde do slovenských kín na Vianoce – 28. decembra 2023.

„Moja postava je taký starší ,kocúr‘, ktorý nemá veľmi šťastie v láske. V skutočnosti mu vzťahy nevychádzajú práve kvôli nemu samotnému. Vlastne, aj vo filme hovorí, že jediná žena, s ktorou si rozumie, je jeho mama. Potom sa mu však život obráti naruby,“ hovorí o svojej úlohe Kryštof Hádek.

Kristína Svarinská hrá temperamentnú Natáliu, bývalú striptérku, ktorá súhlasí, že sa bude chvíľu tváriť ako priateľka hlavného hrdinu. „Natália je veľmi vtipná, svojím spôsobom bezstarostná, spontánna a priamočiara. Páči sa mi, že sa na nič nehrá a berie život taký, aký je,“ hodnotí svoju postavu úspešná slovenská herečka.

„Už počas kamerových skúšok bolo jasné, že k sebe majú blízko,“ opisuje hereckú chémiu hlavných predstaviteľov režisér Tomáš Dianiška. Tomáš Dianiška je obľúbený a uznávaný slovenský divadelný tvorca, žijúci v Prahe, ktorého hry sú z veľkej časti založené na humore, filmových odkazoch a parafrázach. Vo filme Lieta v tom by preto mala hrať prím skôr komédia ako romantika. „Film má skvelú, bláznivú ústrednú zápletku. Snažili sme sa skôr o komédiu s romantickým nádychom než o čistú romantiku. Myslím si, že vybudovať dobrú komédiu je zábavnejšie, ale v konečnom dôsledku aj náročnejšie ako vytvoriť romantický film,“ dodáva režisér.

„Scenár sa mi veľmi páčil. Mala by to byť tak trochu netradičná romantická komédia. Film dodržiava niektoré pravidlá romantických komédií, ale nebude to úplná ,slaďárna‘. Myslím si, že to bude celkom zábavná jazda,“ opisuje komédiu Lieta v tom Kryštof Hádek.

Výraznou témou filmu je astronómia, kozmonautika a láska k vesmíru a hviezdam. Hlavný hrdina sa už od detstva chcel stať kozmonautom. Posledná klapka padla v pražskom planetáriu v Stromovke, kde si Kryštof Hádek vyskúšal skafander, simulátory pre kozmonautov aj kokpit raketoplánu Apollo 11. Časť filmu sa zase nakrúcala v Bratislave.

