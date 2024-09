Nemci mali vo štvrťfinále ME kopať penaltu, priznala UEFA. Po novom má nastať prísnejšie posudzovanie hry rukou (video+foto)

Web televíznej stanice ESPN reagoval na správu, ktorú zverejnila rozhodcovská komisia Európskej futbalovej únie (UEFA).

Strešný orgán európskeho futbalu pravidelne vydáva usmernenia pre rozhodcov, vyhodnocuje situácie a dáva rady, ako by mali byť vyriešené. Rozhodcovská komisia poukázala na to, že v spomenutom zápase mala byť odpískaná penalta v prospech tímu usporiadateľskej krajiny.

Duel mohol skončiť úplne inak

Rozporuplný moment v zápase Nemecko – Španielsko sa udial na konci prvého predĺženia, keď strela Jamala Musialu zasiahla ruku Marca Cucurellu. Hráčov Nemecka rozhnevalo, že rozhodca Anthony Taylor nenariadil pokutový kop.

Ten argumentoval, že obranca španielskeho mužstva mal ruku pri tele. Podporil ho i videoasistent Stuart Attwell.

Španieli napokon v stretnutí triumfovali 2:1 po predĺžení, keď v 119. minúte strelil víťazný gól Mikel Merino, a napokon dokráčali až k trofeji pre európskeho šampióna.

Ruka nebola pri tele

Šéf rozhodcov UEFA Roberto Rosetti pred ME v Nemecku vyhlásil, že v prípade, že pri strele na bránku lopta zasiahne ruku blízko pri tele hráča, nemalo by sa to považovať za nedovolené hranie rukou.

Správa rozhodcovskej komisie UEFA však uviedla, že Cucurella v inkriminovanom momente nemal ruku dostatočne blízko k svojmu telu. Komisia tiež tvrdí, že „kontakt ruky s loptou, ktorý zastaví strelu na bránku, by sa mal trestať prísnejšie a vo väčšine prípadov by mal byť nariadený pokutový kop, pokiaľ nie je ruka obrancu veľmi blízko tela alebo na tele“.

„V tomto prípade obranca zastavil strelu na bránku rukou, ktorá nebola príliš pri tele, čím sa (hráč) ‚zväčšil‘, takže mal byť nariadený pokutový kop,“ skonštatovala vo svojej správe rozhodcovská komisia UEFA.