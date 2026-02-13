Kritická infraštruktúra: strategický systém, od ktorého závisí každodenný život

Systémy, ktoré berieme ako samozrejmosť, v skutočnosti tvoria kritickú infraštruktúru štátu. Ak fungujú, život plynie bez prerušenia. Ak zlyhajú, následky pocíti celá krajina v priebehu hodín.
„Kritická infraštruktúra je základná kostra krajiny. Jej narušenie neznamená len technický problém, ale zásah do každodenného života ľudí aj fungovania ekonomiky,“ hovorí prezident Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky Tibor Straka. Podľa neho je kľúčová koordinovaná spolupráca štátu, samospráv a súkromného sektora.
Kritická infraštruktúra nie je len technická záležitosť – je to základ bezpečia a stability celej spoločnosti.
Udalosti zo zahraničia ukazujú, že hrozby nie sú len teoretické. Blackout v Berlíne zasiahol počas mrazivých dní desaťtisíce domácností. Incidenty v Poľsku ochromili železničnú aj energetickú infraštruktúru. Technické zlyhania, kybernetické útoky či extrémne počasie sa dnes dokážu rýchlo premeniť na rozsiahlu krízu.
Skúsenosti má aj Slovensko. Kybernetické útoky v minulom roku vážne obmedzili či dokonca úplne zastavili poskytovanie niektorých služieb občanom, silné búrky spôsobili závažné výpadky elektriny a signálu. Pandémia navyše jasne ukázala, že bez stabilných dátových centier a komunikačných sietí by sa zastavil chod škôl, úradov aj firiem.
Slovensko má už viac ako rok účinný nový zákon o kritickej infraštruktúre. Zavádza systematické riadenie rizík, povinnosť plánovať kontinuitu činností a hlásiť incidenty. Pre mnohé organizácie to znamená zásadnú zmenu v prístupe k bezpečnosti a odolnosti – od formálneho plnenia povinností k aktívnemu riadeniu rizík. Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky (AKI SR) v tomto prostredí vystupuje ako odborná platforma prepájajúca kľúčových hráčov naprieč všetkými sektormi. Zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní odolnosti kritickej infraštruktúry a zabezpečení kontinuity základných služieb. Poskytuje odborné konzultácie k legislatívnym požiadavkám, pomáha členom nastavovať procesy riadenia rizík, podporuje výmenu skúseností a vytvára priestor na koordinovaný postup pri prevencii aj riešení incidentov. Cieľ je jasný – aby spolupráca a pripravenosť dokázali účinne predchádzať krízam.
O AKI SR: Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky združuje kritické subjekty, ich dodávateľov, odborné organizácie a zástupcov akademickej obce. Úzko spolupracuje s Národným bezpečnostným úradom, Ministerstvom vnútra SR a ďalšími ministerstvami, vykonávajúcimi štátnu správu v oblasti kritickej infraštruktúry. Prostredníctvom odborného dialógu a systematickej spolupráce prispieva k tomu, aby Slovensko dokázalo čeliť bezpečnostným, technologickým aj prírodným hrozbám lepšie pripravené.
