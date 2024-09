Kresťanskí demokrati vyzývajú na generálnu opravu Trestného zákona a kritizujú Ficovu vládu za nekompetentnosť

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) opätovne poukázalo na nekompetentnosť vlády v otázke trestného práva, ako aj na návrhy zákonov pripravované bez riadnej diskusie.

„To, že nedávno novelizovaný Trestný zákon bude potrebné opäť meniť na základe pripomienok Európskej komisie považujeme za škandál a hanbu, ktorú Slovensku robí jeho vláda,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.

Nutnosť ďalších zmien

Podľa neho vláda SR uprednostňuje záujmy pred riadnou diskusiou a odborným prístupom, čo má za následok nutnosť ďalších zmien nedávno novelizovaného Trestného zákona podľa pripomienok Európskej komisie.

„Trestné právo vrátane výšky trestov a premlčacích lehôt je vnútornou vecou suverénneho členského štátu Európskej únie. Súčasná vládna koalícia však dokázala aj tieto základné pravidlá právneho štátu pokaziť takým spôsobom, že v záujme ochrany finančných záujmov EÚ musí dnes do veci vstupovať Európska komisia. Slovensko a jeho občania čelia riziku vážnych finančných škôd,“ uviedol Majerský.

Riadny legislatívny proces

Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil nevyhnutnosť generálnej opravy Trestného zákona, ktorá by mala zahŕňať nielen ochranu finančných záujmov EÚ, ale aj záujmy občanov SR.

Nevyhnutná generálna oprava pokazeného Trestného zákona by mala byť podľa KDH prijatá v riadnom legislatívnom procese, do ktorého by mali byť zapojení rešpektovaní odborníci na trestné právo, a „nielen niekoľko obhajcov ešte donedávna trestne stíhaných „našich ľudí“ vládnej koalície“.

Ako ďalej informuje KDH, chcú navrhnúť, aby súčasťou nevyhnutných opráv boli nielen otázky súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ, ale aby sme chránili aj záujmy občanov SR.

Apelujú na ministra Suska

„Príkladom je akútna potreba efektívnejšieho riešenia drobných krádeží v zákone o priestupkoch, kde je potrebné upraviť peňažné sankcie, nové obmedzujúce opatrenia, ako aj probačné programy. V tejto časti súhlasíme, že za bagateľné krádeže je krajne neefektívne posielať ľudí do väzenia, s čím sú spojené obrovské náklady štátu a vysoká miera recidívy. Zároveň však treba vedieť tieto krádeže efektívnejšie postihovať v režime priestupkov, napríklad aj cez verejnoprospešné práce,“ uvádzajú kresťanskí demokrati.

KDH v tejto súvislosti vyzvalo ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby zišiel z kratšej cesty a vrátil sa k poctivej tvorbe zákonov. Veď, nakoniec, politickú úlohu pomôcť ľuďom blízkym koalícii už splnil, tak by mohol mať čas a energiu aj na napĺňanie skutočného verejného záujmu.