Europoslanci odporučili vytvorenie „vojenského Schengenu“. Mal by zrýchliť vojenskú mobilitu v čase mieru aj v kríze

EÚ by podľa poslancov mala zabezpečiť, aby jednotky rýchlej reakcie dokázali prekročiť hranice do troch dní v mierovom čase a do 24 hodín v kríze.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Foto: ilustračné, SITA/AP
Európsky parlament (EP) v stredu prijal uznesenie, ktorým vyzval na odstránenie vnútorných hraníc pre pohyb vojsk a vojenského vybavenia v rámci Európskej únie (EÚ) a na modernizáciu kľúčovej dopravnej infraštruktúry. Podľa poslancov ruská vojna proti Ukrajine ukázala potrebu rýchleho presunu síl, najmä na východnom krídle Únie.

„Aby sme si zachovali silu a schopnosť Európy odradiť agresorov, je nevyhnutné, aby sme preukázali našu pripravenosť konať. To zahŕňa aj schopnosť rýchlo nasadiť jednotky a vybavenie v celej EÚ,“ uviedol spoluspravodajca Petras Auštrevičius, litovský europoslanec zo skupiny Renew Europe.

Zvýšenie vojenskej mobility

Parlament zároveň privítal návrh Európske komisie (EK) zvýšiť rozpočet na vojenskú mobilitu v ďalšom dlhodobom rozpočte na viac než 17 miliárd eur a vyzval členské štáty, aby sa vyhli škrtom, aké robili v období rokov 2021 – 2027. Modernizácia približne 500 strategických miest by si podľa poslancov vyžadovala najmenej 100 miliárd eur.

Napriek dosiahnutému pokroku europoslanci upozorňujú, že administratívne, finančné a technické prekážky stále spôsobujú, že presun vojenského materiálu môže trvať aj viac než mesiac. Žiadajú väčšie investície do štyroch koridorov vojenskej mobility, širšie využívanie digitálnych riešení a zrýchlenie povoľovania cezhraničného pohybu.

Vojenský Schengen

EP preto odporúča pracovať na tzv. „vojenskom Schengene“, ktorý by umožnil rýchly presun jednotiek v rámci vnútorných hraníc. Zdôrazňuje, že vojenská mobilita je kľúčovou oblasťou spolupráce medzi EÚ a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO), a žiada pravidelné spoločné cvičenia. EÚ by podľa poslancov mala zabezpečiť, aby jednotky rýchlej reakcie dokázali prekročiť hranice do troch dní v mierovom čase a do 24 hodín v kríze.

Uznesenie bolo schválené 493 hlasmi, 127 bolo proti a 38 sa zdržalo.

