Von der Leyenová: Neopustíme samit bez riešenia financovania Ukrajiny

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sľúbila, že samit lídrov EÚ, ktorý sa vo štvrtok začína v Bruseli, bude trvať tak dlho, ako bude potrebné, aby sa dosiahla dohoda o financovaní Ukrajiny na nasledujúce dva roky.
„Musíme nájsť riešenie,“ povedala v čase, keď sa lídri EÚ zišli na kľúčových rokovaniach o využití zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny. „Neopustíme európsky samit bez riešenia financovania Ukrajiny,“ konštatovala šéfka EK.
Von der Leyenová presadzuje plán využitia zmrazených ruských aktív na poskytnutie pôžičky vo výške 90 miliárd eur Ukrajine v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Návrh však čelí silnému odporu Belgicka, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov. Brusel sa obáva, že by tento plán mohol krajinu vystaviť ruským odvetným krokom.
Belgický premiér Bart De Wever vo štvrtok uviedol, že záruky, ktoré Európska únia ponúka v súvislosti s plánom využiť ruské aktíva na podporu Ukrajiny, sú zatiaľ „nedostatočné“. „Belgicko neprijme riešenie, pri ktorom by znášalo riziká aj zodpovednosť ako jediná krajina. Zatiaľ som nevidel text, ktorý by ma presvedčil, aby som dal súhlas Belgicka. Dúfam, že to uvidím dnes, ale zatiaľ som to nevidel,“ povedal De Wever.
Podľa šéfky európskej diplomacie Úniu tento týždeň čakajú ťažké rozhodnutia o zmrazených ruských aktívach
Nemecký kancelár Friedrich Merz pred samitom uviedol, že plán EÚ použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie obrany Ukrajiny je nevyhnutný na zvýšenie nátlaku na ruského vodcu Vladimira Putina.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že ak by sa lídrom EÚ nepodarilo dohodnúť na pláne využitia zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny, pre jeho krajinu by to predstavovalo vážnu výzvu. „Budem hovoriť so všetkými lídrami, predložím naše argumenty a dúfam, že dosiahneme kladné rozhodnutie,“ povedal ukrajinský líder.