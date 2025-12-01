Kremeľ: Putin sa v utorok stretne s americkým vyslancom Witkoffom

Ruský vodca Vladimir Putin sa v utorok popoludní v Moskve stretne s americkým vyslancom Stevom Witkoffom, aby rokovali o vojne na Ukrajine. Uviedol to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Stretnutie sa uskutoční po sérii rokovaní medzi americkými a ukrajinskými predstaviteľmi, počas ktorých sa diskutovalo o americkom mierovom pláne, ktorý chce Washington použiť ako základ na ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu. Witkoff sa už v Kremli stretol s Putinom viackrát.
Minulý týždeň šéf Kremľa zopakoval svoje maximalistické podmienky na zastavenie vojny. Žiada, aby Kyjev odovzdal územia, ktoré si Moskva nárokuje, inak ich podľa neho ruská armáda získa silou.
Witkoff čelí kritike za svoj ústretový prístup voči Rusku, keďže pôvodná verzia amerického mierového plánu podľa mnohých robila príliš veľké ústupky Moskve.
Mierové rokovania medzi USA a Kyjevom priniesli určitý pokrok, podľa Rubia je však potrebné vynaložiť ešte viac úsilia
Európska únia uviedla, že nadchádzajúci týždeň môže byť pre Ukrajinu rozhodujúci.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že po ostatných rokovaniach USA s Kyjevom existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Po hodinách diskusií, ktoré obe strany označili za „produktívne“, americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že je potrebné vynaložiť ešte viac úsilia. Nemenovaný zdroj z ukrajinskej delegácie uviedol, že rokovania neboli „jednoduché“.