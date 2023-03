Kremeľ obviňuje Ukrajinu z útokov na dediny v Brianskej oblasti, podľa Kyjeva ich však spáchali samotní Rusi

Ruskí predstavitelia obvinili Ukrajincov zo sabotážnych akcií na ruskom území. Tie sa podľa Moskvy udiali v západnej časti Ruska. Ukrajina však tieto tvrdenia poprela a upozornila, že Rusko ich môže použiť na ospravedlnenie zintenzívnenia vlastných útokov na Ukrajine.

Ruská tlačová agentúra Tass s odvolaním sa na nemenovaného bezpečnostného predstaviteľa uviedla, že dediny Sušany a Ľubečane v Brianskej oblasti napadli „desiatky ozbrojených bojovníkov“.

Tamojší gubernátor Alexander Bogomaz uviedol, že skupina tam strieľala na vozidlo, pričom zabila jedného muža a zranila 10-ročné dieťa. Federálna bezpečnostná služba (FSB) uviedla, že v oblasti trvajú boje s touto sabotážnou jednotkou.

Ruský vodca Vladimir Putin obvinil z vpádu ukrajinských „teroristov“ a tvrdil, že sa úmyselne zamerali na civilistov vrátane detí.

„Bol to ďalší teroristický útok, ďalší zločin. Prenikli do oblasti pri hraniciach a spustili paľbu na civilistov,“ povedal Putin počas videohovoru. Útok v Brianskej oblasti, z ktorého obvinil „neonacistov“, podľa neho potvrdil, že Rusko urobilo správnu vec, keď spustilo svoju „špeciálnu vojenskú operáciu“ na Ukrajine.

Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak však označil ruské správy za „klasickú zámernú provokáciu“. Rusko podľa neho „chce vystrašiť svojich ľudí, aby ospravedlnilo útok na inú krajinu a rastúcu chudobu po roku vojny“, napísal na Twitteri, pričom naznačil, že útok bol dielom ruských partizánov.

The story about 🇺🇦sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans…

