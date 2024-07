Krejčíkovej nedala šancu a hrala takmer bez chýb, pochválil Schmiedlovú jej tréner Simon

Mimoriadne príjemným prekvapením tenisového diania na olympijských hrách v Paríži je slovenská singlistka Anna Karolína Schmiedlová, ktorá na miestnej antuke postúpila už do semifinále.

Zlato alebo bronz

Za sebou má už štyri víťazstvá a pred sebou istotu ďalších dvoch duelov. Jeden z nich bude semifinálový a druhý v závislosti od výsledku bude súboj o zlato alebo o bronz.

V stredajšom štvrťfinále 29-ročná Košičanka vyradila úradujúcu wimbledonskú šampiónku Češku Barboru Krejčíkovú a za 89 minút ju zdolala 6:4, 6:2. Jej kouč Ladislav Simon priznal, že po štvrťfinálovom stretnutí je „zaujímavo pokojný“.

„Kaja hrala takmer bez chyby. Veľmi sa jej darilo napĺňať taktický plán, ktorý sme si stanovili. Už dávno som ju nevidel odohrať zápas tak veľmi kvalitne, aby tam bolo minimum výkyvov. V podstate Krejčíkovej nedala šancu. Češka mala veľmi silný nástup do druhého setu. Bolo veľmi dôležité, až kľúčové, že Kaja znížila na 1:2 a zacítila, že by tam mohla byť šanca na obrat. Za stavu 2:2 som začal trochu veriť, lebo som videl, že Krejčíková má toho dosť fyzicky a keď aj favorit cíti, že je to veľmi vyrovnané a aj on môže prehrať, tak aj on o sebe začne pochybovať,“ prezradil Schmiedlovej kouč.

Semifinálová súperka

Meno semifinálovej súperky jeho zverenky ešte nepozná, bude ňou Ukrajinka Marta Kosťuková alebo reprezentantka Austrálie Donna Vekičová. Ich súboj príde na rad až v stredu večer po 20.30 h. „Budeme sa snažiť, aby sa Kaja pokúsila zdolať aj ďalšiu súperku,“ prezradil Simon.

V utorok Slovenka v troch setoch tuho bojovala o postup s Taliankou Jasmine Paoliniovou v mimoriadnej horúčave. Aj preto bola po zápase potrebná dôkladná regenerácia.

„Včera to bolo na hrane, večer bola Kaja v ľadovej vani, dobre sa najedla a bola u fyzioterapeuta. Spravili sme všetko pre to, aby sa dala ako-tak dohromady,“ prezradil Ladislav Simon a pokračoval: „Krejčíková nestačila zregenerovať. Kaja ju naháňala celý zápas a pokiaľ si Krejčíková nepomohla nejakým veľmi dobrým podaním alebo returnom, Kaja mala vo výmenách prevahu.“

Nie je stroj

Prienik do olympijského semifinále je veľká vec a môže to „zamávať“ s kýmkoľvek. Dôležité teraz bude utlmiť prípadnú eufóriu.

„Každého treba občas upokojiť a dodať mu nejaké sebavedomie. Ani ona nie je stroj. To, že sa to tu tak dobre vyvíja, treba pokorne prijímať a sústrediť sa na ďalší zápas. Je to však veľmi ťažká úloha. Ja by som bol rád, keby sme zostali na zemi a v pokoji. Sú tam samé top hráčky, všetky sú rebríčkovo od Kaji vyššie, ak nerátam Kerberovú, ktorá ja niekoľkonásobná grandslamová víťazka a ohromná hráčka, u ktorej rebríčkové postavenie neodráža jej kvality. Skúsime urobiť ďalší krok a uvidíme, čo prinesie zajtrajšok,“ poznamenal jej kouč.

Náročný program Krejčíkovej

V stredajšom štvrťfinále doplatila svetová desiatka Krejčíková na skutočnosť, že v utorok hrala tiež mimoriadne dlhý a náročný duel v dvojhre a potom ešte večer nastúpila vo štvorhre.

„Na olympiáde sú nejaké emócie naviac, ale myslím si, že Krejčíková mala veľmi náročný program. Keď sa vyhrá Wimbledon, tak sa s tým spája mnoho spoločenských vecí, mediány tlak je enormný a na človeka to musí doľahnúť. Navyše vyhrala štvorhru v Prahe, takže prišla do Paríža úplne na poslednú chvíľu. V utorok dohrala neskôr ako Kaja a ešte hrala štvorhru skoro do jedenástej. Je to paradoxné, že Kaja sa v utorok takmer celá vydala zo svojich fyzických síl, ale dnes mala po tejto stránke jednoznačne navrch,“ zhodnotil Ladislav Simon.