Mal by prezidenta voliť parlament? Stalo sa to zatiaľ len v prípade Kováča. Prečo je podľa odborníka priama demokracia lepšia pre občanov (video)

Líder národniarov Andrej Danko si myslí, že hlavu štátu by mala voliť Národná rada SR. Otvoriť by chcel otázku zmeny Ústavy. Danko skonštatoval, že Ústava SR bola tvorená v súlade s parlamentnou demokraciou, preto by mal prezidenta voliť parlament.

„Priama voľba prezidenta je určite reprezentatívnejšia. Každý volič má právo rozhodnúť sa a víťaz postúpi na základe absolútnej väčšiny. Kdežto v prípade voľby v pléne Národnej rady by sa prezidentom stal človek na základe koaličnej väčšiny,“ myslí si politológ Tomáš Koziak.

„Ak by sme volili prezidenta na základe voľby v parlamente, výsledok prezidentských volieb by bol určite iný,“ poznamenal Koziak. Podľa slov odborníka, ak by Petra Pellegriniho volil parlament, mal by pozíciu prezidenta takmer istú. Naopak Zuzana Čaputová by v tejto konštelácii politických síl v parlamente určite voľby nevyhrala.

Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách od roku 1999. Prezident Michal Kováč bol prvým a zároveň aj posledným prezidentom, ktorého v roku 1993 volili poslanci Národnej rady SR. V septembri 1998 sa vtedajšia vládna koalícia dohodla na zmene spôsobu voľby hlavy štátu a prezidenta odvtedy volia priamo občania.

Bývalý slovenský prezident Michal Kováč bol prvým a zároveň posledným prezidentom, ktorého zvolili poslanci Národnej rady SR. SITA/Gabriel Kuchta

Podľa Koziaka je priama voľba prezidenta vhodnejšia a lepšia pre občanov. „Pokiaľ je to len trochu možné, treba preferovať priamu formu demokracie. To znamená, priamo občanov zapojiť do rozhodovania o veci verejných,“ hovorí Koziak s tým dôvetkom, že takýmto spôsobom môže byť prezident protiváhou vlády. „Pri priamej voľbe disponuje prezident vysokou dávku nezávislosti tým, že má mandát od voličov a nemusí byť ‚vďačný‘ vládnej koalícii, ktorá ho do funkcie dostala,“ zdôraznil.

„Pokiaľ by bol prezident volený priamo v parlamente, v princípe by vládnej koalícii išiel ‚na ruku‘,“ upozorňuje odborník. „Michal Kováč bol chyba v systéme. Vymkol sa spod kontroly Vladimíra Mečiara,“ zdôraznil v tejto súvislosti Koziak. Ako ďalej ozrejmil, Mečiar v podstate nechal zvoliť Kováča s tým, že prezident pôjde vládnej koalícii na ruku a bude koalícii pomáhať vládnuť, no nestalo sa tak.

Kritici priamej voľby prezidenta zvykli uviesť, že tento systém umožňuje dostať do funkcie hlavy štátu aj politických nováčikov, ktorí nemajú za sebou žiadnu politickú minulosť ani skúsenosti. Čo si o tom myslí politológ si vypočujte vo videu.