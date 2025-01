Kovalík a Klein sú blízko hlavnej súťaže na Australian Open, Schmiedlová a Jamrichová neuspeli

Slovenskí tenisti mali päťdesiatpercentnú úspešnosť v druhom kole kvalifikácie dvojhry na Australian Open v Melbourne.

Mužskí zástupcovia Jozef Kovalík a Lukáš Klein vo svojich zápasoch uspeli, ale ženské aktérky Anna Karolína Schmiedlová a Renáta Jamrichová prehrali a na prvom grandslamovom turnaji sezóny si v hlavnej súťaži nezahrajú.

Lukáš Klein je na dobrej ceste po roku opäť postúpiť do hlavnej súťaže v Melbourne Parku. V 2. kole kvalifikácie si poradil s Američanom Eliotom Spizzirrim 6:3, 6:4. Slovenský tenista v celom zápase ani raz neprišiel o svoje podanie a využil dva zo štyroch brejkbalov súpera.

V súboji o postup do hlavnej súťaže si Klein zahrá proti Francúzovi Terenceovi Atmaneovi, ktorý vyradil nasadenú dvojku kvalifikácie Taliana Mattiu Bellucciho.

Náročný trojsetový zápas s víťaznou pointou má za sebou Jozef Kovalík. Tridsaťdvaročný skúsený tenista vyhral nad Dánom Augustom Holmgrenom za 2:46 h 6:7 (3), 6:3, 7:5. Slovák využil päť zo šiestich brejkbalov, súperovi povolil len 3 z 12. Jeho súperom vo finále kvalifikácie bude 19-ročný Američan Learner Tien.

Kovalík sa môže po tretí raz prebojovať medzi 128 najlepších v Melbourne. V hlavnej súťaži na Australian Open si zahral dosiaľ v rokoch 2016 a 2020.

V 2. kole neuspela nasadená sedmička kvalifikácie Schmiedlová. So Švajčiarkou slovensko-španielskeho pôvodu Rebekou Masárovou prehrala za 101 minút 4:6, 5:7. Znamená to, že 30-ročná Košičanka, semifinalistka olympijských hier v Paríži 2024, preruší sériu desiatich účastí v hlavnej súťaži v Melbourne Parku, ktorá trvala od roku 2014. Najďalej sa dostala štyrikrát do 2. kola, zatiaľ naposledy v roku 2023.

Rozlúčila sa aj Renáta Jamrichová. Víťazka vlaňajšej dievčenskej súťaže v Melbourne prehrala v 2. kole s Francúzkou Carole Monnetovou 6:7 (2), 1:6. Slovenka v prvom sete viedla 5:3 a za stavu 6:5 mala pri podaní súperky dva setbaly, ale nevyužila ich.

Zvyšok zápasu mal už rýchly priebeh v prospech 23-ročnej Francúzky. Pre 17-ročnú Jamrichovú to bola na Australian Open premiéra na niektorom z grandslamových turnajov v ženskej kategórii.