Kosovskí futbalisti dostanú horibilné odmeny za postup na MS. Ak prejdú cez Slovensko, získajú aj bonus

Dočasný premiér Albin Kurti potvrdil, že tieto peniaze národným tím dostane.
Kosovo Switzerland WCup Soccer
Kosovskí hráči oslavujú po tom, čo kosovský hráč Florent Muslija strelil gól svojho tímu počas zápasu kvalifikačnej B-skupiny o postup na MS 2026 medzi Kosovom a Švajčiarskom, v Prištine v Kosove v utorok 18. novembra 2025. Foto: SITA/AP
Kosovo Futbal Futbal z lokality Kosovo

Kosovská vláda vo štvrtok 27. novembra oznámila, že ponúkne národnému futbalovému tímu 1,5 milióna eur, ak sa kvalifikuje na majstrovstvá sveta 2026.

Najprv však musí prejsť cez dve prekážky. Tou prvou bude Slovensko. Hrať sa bude na Tehelnom poli v Bratislave. Ak sa balkánskemu tímu podarí zdolať futbalistov spod Tatier, hráči s realizačným tímom dostanú bonus vo výške 500-tisíc eur.

Ak by prešli cez semifinále, v poslednom súboji o postup sa stretne na domácej pôde s lepším z dvojice Rumunsko a Turecko.

Dočasný premiér Albin Kurti potvrdil, že tieto peniaze národným tím dostane. „V prípade kvalifikácie na svetový šampionát sa zaväzujeme k dodatočnej odmene jeden milión eur. Poďme, Kosovo, vždy s tebou.“

Kosovo sa stalo členom UEFA a FIFA v roku 2016 po vyhlásení nezávislosti od Srbska v roku 2008. Slovensko však tento štát neuznáva.

Tento balkánsky štát a súper slovenskej futbalovej reprezentácie v semifinále baráže o postup na MS skončil v kvalifikačnej skupine B na 2. mieste za priamo postupujúcim Švajčiarskom.

Na tretej priečke skončilo Slovinsko a na poslednej zase Švédsko. To si však v baráži predsa len zahrá, keďže ovládlo svoju skupinu a postúpilo o triedu vyššie v Lige národov. Postaví sa Ukrajine.

