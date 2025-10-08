Členka Súdnej rady SR informovala Európsku sieť súdnych rád o znepokojivej situácii na Slovensku

Členka Súdnej rady SRDana Jelinková Dudzíková informovala Európsku sieť súdnych rád a partnerské štáty o osobitne znepokojivej situácii na Slovensku v súvislosti s nenávistnými prejavmi.
Učinila tak počas stretnutia jej členských štátov v rámci projektovej skupiny k nezávislosti, zodpovednosti a kvalite súdnictva, ktoré Európska sieť súdnych rád (ENCJ) zorganizovala pod záštitou Ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky 2. a 3. októbra vo Viedni.
Znepokojivá situácia na Slovensku
Ako informovali z Kancelárie Súdnej rady SR, na stretnutí boli prítomní zástupcovia 23 štátov. Súdnu radu Slovenskej republiky zastupovala práve Jelinková Dudzíková.
Násilie a nenávistné prejavy voči sudcom ako téma stretnutia súdnych rád
„V súvislosti s nenávistnými prejavmi som informovala Európsku sieť súdnych rád a partnerské štáty o osobitne znepokojivej situácii na Slovensku a o štvavej mediálnej kampani, neraz založenej na dezinterpretácii právneho poriadku, nielen voči sudcom pre výkon ich rozhodovacej činnosti, ale aj voči súdnej rade a jej členom, ktorá je ako orgán vystavený koncentrácii frustrácie zhmotnenej do nemiestnych atakov,“ uviedla Jelinková Dudzíková.
Stretnutie členských štátov
Príhovorom otvorila podujatie rakúska ministerka spravodlivosti Anna Sporrer. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena informácií o aktuálnom dianí v členských štátoch, oboznámenie sa s pripravovanými krokmi Európskej siete súdnych rád, no témou bolo i násilie a nenávistné prejavy voči sudcom.
Žiadna korupcia nie je legálna, reaguje Kosová na Kolíkovej kritiku jubilejných platov sudcov
„Súdna rada Slovenskej republiky na stretnutí informovala o aktuálnych legislatívnych zmenách týkajúcich sa disciplinárneho súdnictva a konsolidácie platov sudcov. V rámci inovácií slovenská súdna rada poukázala na zefektívnenie a skrátenie procesov previerok sudcov, ako aj automatizovaný prepis verejných prejavov členov súdnej rady počas zasadnutia. Slovenská súdna rada prispela do diskusie podporením dôležitosti zaoberania sa témou násilia a atakov na sudcov s poukázaním na konkrétne prípady zo Slovenska,“ informovali z Kancelárie Súdnej rady.
Aktívny a rešpektovaný člen
Predsedníčka slovenskej súdnej rady Marcela Kosová zdôraznila, že ide o veľmi dôležitú tému, poukázala napríklad na výsledky ostatného prieskumu ENCJ.
„Som preto veľmi rada, že zástupkyňa Súdnej rady Slovenskej republiky bola súčasťou diskusie na európskej úrovni. Naša súdna rada si v rámci ENCJ postupne vybudovala pozíciu aktívneho a rešpektovaného člena,“ uzavrela Kosová.