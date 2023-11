Košickí poslanci neschválili nariadenie o miestnych daniach, povinné platby ostali nezmenené

Mestskí poslanci v Košiciach na mimoriadnom zastupiteľstve neschválili zmenu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach.

Hracie stroje

Ak by to urobili, od 1. januára 2024 by sa zvýšila ročná sadzba dane z pozemkov. Rovnako by stúpla i ročná sadzba dane z bytov. O 50 eur by sa zvýšila aj ročná sadzba za predajný automat, a to z pôvodnej sumy 100 eur.

Navrhované bolo aj zvýšenie ročnej sadzby dane za nevýherné hracie prístroje, napríklad za elektronický prístroj na počítačové hry, bowling a biliard, ale aj za šípky, stolný futbal a stolný hokej. Zvýšiť sa mala aj daň za iné mechanické a elektronické prístroje a za automaty a ďalšie zariadenia na zábavné hry.

Miestna daň

Rovnako zástupcovia občanov Košíc nesúhlasili ani s návrhom na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za ubytovanie.

Ten by od nového roka zvýšil sadzbu dane za osobu a každé prenocovanie v ubytovacom zariadení na tri eurá, z pôvodnej sumy 2,50 eura.