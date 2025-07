Košická futbalová aréna zvládla skupinové zápasy ME vo futbale do 21 rokov, spokojní boli aj zástupcovia UEFA

Košická futbalová aréna (KFA) má za sebou úspešné podujatie, skupinové zápasy Majstrovstiev Európy (ME) vo futbale do 21 rokov navštevovalo v priemere viac ako 7 600 divákov. Aréna má celkovú kapacitu 12 555.

Kvalita futbalovej arény

Ako uviedlo mesto Košice, toto podujatie potvrdilo kvalitu KFA a jej pripravenosť na veľké športové podujatia. ME vo futbale do 21 rokov, ktoré sa konali od 11. do 28. júna v ôsmich slovenských mestách.

„V metropole východu sa hrali tri zápasy skupiny D, v ktorých sa mladí reprezentanti Fínska postupne stretli s rovesníkmi z Holandska, Ukrajiny a Dánska,“ uviedlo mesto s tým, že KFA bola aj dejiskom jedného zo semifinálových zápasov.

„Diváckemu záujmu sa tešili aj skupinové zápasy, ktoré v priemere navštívilo 7 648 ľudí, pričom väčšinu tvorili domáci fanúšikovia. Najväčší záujem fanúšikov vzbudil atraktívny semifinálový duel dvoch futbalových veľmocí Francúzska a Nemecka, ktorý si nenechalo ujsť 11 913 divákov,“ uvádza samospráva.

Senzačná atmosféra

Poznamenala, že hoci nemecký tím v Košiciach slávil úspech, v bratislavskom finále v sobotu 28. júna, podľahol obhajcovi titulu z Anglicka po predĺžení. Na jednom zo zápasov skupiny D bol prítomný aj prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

„V Košiciach bola senzačná atmosféra, ľudí v tomto meste futbal baví a prispieva k tomu aj krásny nový štadión. Spokojní boli aj zástupcovia organizátora – UEFA, a to nielen s celým priebehom turnaja, ale najmä s návštevnosťou a záujmom divákov. Svedčí to o tom, že sme futbalová krajina, a že sme šampionátu urobili dobrú kampaň a pritiahli fanúšikov,“ skonštatoval Kováčik, ktorý počas turnaja postupne navštívil všetky štadióny, ktoré boli jeho dejiskom.

„Pred piatimi rokmi sa nikomu ani len nesnívalo, že by sa v Košiciach mohli odohrávať medzinárodné zápasy na najvyššej úrovni. Teraz máme za sebou úspešný šampionát, ktorý potvrdil, že Košice aj KFA sú pripravené hostiť medzinárodné športové podujatia. Som rád, že sa vďaka Majstrovstvám Európy hráčov do 21 rokov skrášlilo okolie KFA a skvalitnila dopravná infraštruktúra. Mesto spolu s mestskými podnikmi urobilo množstvo práce a úprav, vďaka ktorým majú fanúšikovia komfortnejší a bezpečnejší prístup na štadión,“ vyjadril sa primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Opravené chodníky aj nové priechody

V blízkom i širšom okolí štadióna boli opravené poškodené chodníky, vybudované bolo aj pešie napojenie z Alejovej ulice cez ulicu Pri prachárni až ku KFA a vybudovaný bol aj nový priechod pre chodcov s nasvietením. Výmenou prešli aj pôvodné stožiare verejného osvetlenia a výbojkové svietidlá nahradili SMART LED svietidlá.

Upravená bola zastávka MHD a obnovou prešlo existujúce vodorovné dopravné značenie v okolí športoviska. Okrem toho bolo okolie KFA skrášlené a vyčistené, zmizli nefunkčné stožiare verejného osvetlenia, kroviny z okolitých pozemkov a vykonané boli aj terénne úpravy. Pribudol aj nový trávnik.

„Po majstrovstvách sveta v hokeji, majstrovstvách Európy v malom futbale, sme zvládli ďalšie veľké športové podujatie. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na organizácii majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov podieľali. Je to veľké víťazstvo pre mesto Košice, košický futbal a celý manažment KFA,“ uzavrel námestník primátora Marcel Gibóda.