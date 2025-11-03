Košická filharmónia zahrá v Prahe, koncert pripomína zakladateľov ČSR

Štátnu filharmóniu Košice (ŠFK) čakajú tento týždeň dva koncerty s programom Novák – Suchoň – Suk pod taktovkou Tomáša Braunera, sólovo sa predstaví Dalibor Karvay. V utorok 4. novembra 2025 zahrá ŠFK v Obecnom dome v Prahe pri príležitosti výročí narodenia T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Vo štvrtok 6. novembra o 19:00 zaznie takmer totožná dramaturgia v košickom Dome umenia na koncerte TATRY A PRAHA – KARVAY A BRAUNER.
Koncept košických filharmonikov prepája slovenskú a českú hudobnú tradíciu cez tri výrazné symfonické diela, tri skladateľské piliere národnej hudby a dvoch umelcov – slovenského husľového virtuóza Dalibora Karvaya a českého dirigenta Tomáša Braunera. „Projekt Tatry a Praha není jen koncertní večer, ale kulturní most mezi dvěma národy. Hudba zde slouží jako prostředek dialogu, vzájemného respektu a oslav společné historie i současnosti,“ vraví stály hosťujúci dirigent ŠFK Tomáš Brauner.
Hudbou pripomenú Masaryka i Štefánika
Jedným z poslaní ŠFK je reprezentovať slovenské kompozičné a interpretačné umenie za hranicami Slovenska. „Slovensko a Česko boli dlhé desaťročia formované spoločným kultúrnym, politickým aj myšlienkovým priestorom. To, čo nás spájalo, nebola len štátnosť a hodnoty, ale aj umelecký jazyk – a hudba bola jedným z najživších nositeľov spoločnej identity. Pripomenúť si Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika hudbou znamená pripomenúť si aj našu historickú blízkosť, kultúrnu spolupatričnosť a vzájomný rešpekt,“ hovorí generálna riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová. Slávnostný koncert pri príležitosti výročí narodenia zakladajúcich osobností Československej republiky organizuje Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe a ŠFK s podporou Ministerstva kultúry SR.
Dramaturgia pozýva do Tatier i Prahy
Do Česka cestuje ŠFK so starostlivo vybranou dramaturgiou. Vítězslav Novák bol nadšený turista, horolezec a Čech – spĺňal atribúty človeka, ktorého uchvacujú Tatry. Toto pohorie nechal naplno zaznieť zo svojej symfonickej básne V Tatrách. Novák prevzal základné charakteristiky slovenských ľudových piesní, pracoval s impresionistickými efektmi.
„Dále zazní skladba od Eugena Suchoně – Burleska pro housle a orchestr. Jedná se o virtuózní skladbu, která dává sólistovi prostor pro technickou brilanci i hluboký výraz. Spojuje slovenský hudební jazyk s moderními kompozičními prvky,“ upresňuje Brauner. V role sólistu sa predstaví husľový virtuóz Dalibor Karvay, ktorý aktuálne zastáva pozíciu prvého koncertného majstra prestížneho orchestra Wiener Symphoniker.
„Na závěr zazní symfonická báseň Praga Josefa Suka. Vzdává zde hold svému milovanému městu – metropoli Čech. Praga je plná slavnostní atmosféry, historických odkazů a emocionální hloubky. Suk zde využívá bohatou orchestraci a silné melodické linie,“ uzatvára Brauner. V skladbe ešte doznieva vplyv Sukovho učiteľa Dvořáka, cítiť aj príklon k programovému zámeru či smetanovskú ideu národnej hudby.
V Košiciach česko-slovenský koncert s bonusom
Takmer totožný program je na programe aj vo štvrtok 6. novembra o 19:00 v Dome umenia v Košiciach. Od Suchoňa však zaznie celé dielo Fantázia a Burleska pre husle a orchester.
Koncert z abonentného cyklu A s názvom TATRY A PRAHA – KARVAY A BRAUNER sa uskutoční vo štvrtok 6. novembra 2025 o 19:00 v Dome umenia. Cena vstupného je 18/14/12 €, v lóži 22 €. Vstupenky na podujatia ŠFK sú v predaji aj so zľavami 30 percent vo vstupenkovej pokladni Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) a hodinu pred podujatím, ako aj online na webe www.sfk.sk. Vstupenky na koncert v Prahe nie sú v predaji.
Informačný servis