Košice vypískali vládu, na proteste proti ožobračovaniu sa opäť zišli tisíce demonštrantov – VIDEO, FOTO

Košice vypískali vládu, na druhom septembrovom proteste proti ožobračovaniu v metropole východu sa opäť zišli tisíce demonštrantov. Moderátori približne v polovici zhromaždenia oznámili, že pri Dolnej bráne sa zišlo zhruba päťtisíc ľudí, ukázali to zábery z dronu.
Na vypískanie vlády vyzval Korčok
Na vypískanie vlády vyzval zhromaždených posledný rečník, bývalý minister zahraničných vecí a neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok (Progresívne Slovensko). V úvode svojho vystúpenia skonštatoval, že v dave vidí ľudí všetkých generácií, ľudí, ktorí majú rozličné názory a volia rôzne strany.
Mier Ukrajine ruší vlastný protest, prenecháva priestor protivládnym zhromaždeniam
„Ale v jednom sme zajedno. Záleží nám na tejto krajine, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie,“ uviedol. Ľudia sú podľa jeho slov sklamaní a nahnevaní, lebo vláda vedie krajinu k úpadku a dodal, že jej treba dať najavo, že takto štát nemôže viesť. Konsolidácia podľa jeho slov bude trápiť zamestnancov a živnostníkov, rovnako ako zvyšovanie daní i rušenie štátnych sviatkov. V tomto smere spomenul zámer definitívne zrušiť 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, ako deň pracovného pokoja.
„Berú nám to, čo robí slovensko demokratickým, berú nám to, k čomu sa všetci hlásime 17. novembra, a berú nám to preto, lebo im vadí sloboda a demokracia a právny štát,“ vravel. Korčok spomenul aj predošlé úsporné opatrenia, ako transakčnú daň či zvýšenú DPH. Rovnako hovoril aj o hanbe, a to ako doma, tak aj v zahraničí.
Výzva ľudom
„Košice sú mesto športu. Ako je to keď náš tím nehrá dobre? Asi ho vypískame,“ povedal Korčok a vyzval na vypískanie vlády. Nasledoval veľmi intenzívny piskot spomedzi zhromaždených, ktorý sa miešal s výkrikom „Fuj!“ a vyvrcholil pokrikom „Dosť bolo Fica!“. Bývalý šéf slovenskej diplomacie vystríhal aj pred zahraničnou politikou, vláda podľa neho ťahá Slovensko od európskeho stola.
„Toto je protest. Ale zároveň je to od nás silné posolstvo za Slovensko. Za Slovensko európske, otvorené, za Slovensko, ktoré nebudú gniaviť oligarchovia, za Slovensko, na ktoré môžeme byť hrdí. Za Slovensko, v ktorom mladí ľudia budú chcieť žiť, a nie hľadať vlaky, ktorými odídu z tejto krajiny,“ uviedol. Vyzval tiež ľudí na to, aby si nedali vziať nádej.
Vystúpili aj ďalší
Prisľúbil tiež, že spolu s kolegami z opozičných strán (SaS, KDH a Demokrati), urobia všetko pre to, aby už pri najbližších parlamentných voľbách aktuálna vláda skončila a Slovensko dostalo ďalšiu šancu.
Opozícia zvoláva na utorok 23. septembra ďalšie protesty proti „ožobračovaniu ľudí“
„Nedajme sa zlomiť. Nedajme si zobrať nádej a ukážme, že Slovensko má na viac, a že nám na tejto krajine spoločne záleží,“ uzavrel svoj prejav.
Okrem Korčoka vystúpil na proteste v metropole východu aj Viliam Novotný zo strany Demokrati. V prejave vyzval prítomných aj na podpis petície za predčasné voľby, ktorú Demokrati organizujú. Ďalší rečník Peter Kastrerko (okresný predseda KDH), kritizoval viaceré kroky vlády z ostatného obdobia, najmä pokiaľ ide o ekonomiku. K tejto kritike sa pripojili aj ďalší rečníci, ekonóm Martin Mudrák a košický viceprimátor Marcel Gibóda (SaS).