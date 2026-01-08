Košice rozbehli zber vianočných stromčekov, občania ich môžu odkladať ku kontajnerom alebo do ohrádok

V Košiciach už beží zber a odvoz vianočných stromčekov, potrvá do konca februára. Na svojom webe o tom informuje spoločnosť KOSIT, ktorá zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v metropole východu realizuje. Ako uviedla, obyvatelia bytových domov môžu odzdobené vianočné stromčeky ponechať priamo pri stanovištiach kontajnerov, alebo ich uložiť do ohrádok určených na zber vianočných stromčekov. Odtiaľ budú priebežne odvážané.
„Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na miestach vyhradených mestskou časťou alebo ich priniesť do zberného dvora. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach,“ uvádza KOSIT. Stovka drevených ohrádok určených len na zber vianočných stromčekov je rozmiestnená vo väčších aj menších mestských častiach Košíc.
„Zber stromčekov prostredníctvom ohrádok prispieva k zvýšeniu estetickej úrovne prostredia pre obyvateľov aj návštevníkov daných lokalít,“ doplnila spoločnosť. Na obyvateľstvo apelovala, aby čo najviac predmetné ohrádky využívali na ukladanie živých vianočných stromčekov.
Upozornila ale, že do ohrádok nie je dovolené ukladať konáre, ani orezy stromov a kríkov zo záhrad. Záujemcovia môžu využiť pre lepšiu orientáciu interaktívnu mapu s prehľadom lokalít umiestnenia ohrádok na zber vianočných stromčekov, ktorá je dostupná na stránke KOSITu.
„Bez ohľadu na to, či je stromček bez stojana alebo kvetináča uložený pri stanovišti kontajnerov, v ohrádke alebo na inom určenom mieste, je potrebné ho dôkladne zbaviť všetkých vianočných dekorácií. Pred zberom a odvozom do kompostárne nemá byť stromček zabalený do fólie ani zviazaný špagátom,“ uviedla spoločnosť. Doplnila, že poškodené a nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky možno bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek zo šiestich zberných dvorov na území Košíc.