Košice majú nového strelca. Zigo strelil v 25 zápasoch jeden gól, ale v jednom proti Zvolenu dva - VIDEO

Prvé semifinále play-off hokejovej extraligy HC Košice – HKM Zvolen sa v Steel aréne skončilo triumfom domáceho tímu 3:1 a favorit sa v sérii hranej na štyri víťazstvá ujal vedenia 1:0. Druhý zápas série je na programe vo štvrtok od 18.00 h opäť v Košiciach.

Košice vytiahli proti Zvolenu už takmer zabudnutého hráča. Tomáš Zigo odohral v aktuálnom ročníku najvyššej slovenskej súťaže v základnej časti iba 25 zápasov a strelil v nich jediný gól.

Strelecká forma?

Zraneniami dlhodobo sužovaný útočník však v play-off chytá formu, keďže v piatich zápasoch ako člen štvrtého útoku „oceliarov“ strelil už tri góly, z toho dva v prvom semifinále proti Zvolenu. V polovici prvej tretiny Zigo otvoril skóre zápasu a v polovici tretej zasa upravil na 3:0 pre Košice.

Potom sa síce nechal vylúčiť a v presilovke kombinovanej s hrou bez brankára skóroval hosťujúci Marek Hecl, ale viac ako jeden gól už strelecky aktívnejší hostia zo Zvolena nepridali.

Hetrik spred 3 rokov

Predchádzajúci viacgólový zápas zaznamenal 32-ročný stredný útočník rovnako proti Zvolenu, keď sa ešte v drese Slovana Bratislava v októbri 2022 hetrikom podieľal na jeho demolácii 10:2.

„Góly, samozrejme, potešili. Najmä pomohli tímu. Jaro nás podržal v bránke a v druhom zápase mu musíme viac pomôcť. Musíme rovnako poctivo a skromne vstúpiť aj do druhého súboja a nadviazať na toto víťazstvo,” skonštatoval Tomáš Zigo aj pre denník Šport.

Nepadalo im to

Marek Hecl má na konte už 27 gólov v aktuálnej sezóne, ten zatiaľ posledný však nemal bodovú hodnotu pre jeho mužstvo.

„Za stavu 3:0 sme nemali čo stratiť. Odvolali sme brankára a strelili sme kontaktný gól. Mali sme i ďalšie šance na zdramatizovanie zápasu, no už nám to nevyšlo. To, čo nám padalo proti Spišskej, nám teraz nevychádzalo. Neskladáme zbrane. Čaká nás nový zápas a verím, že ho zvládneme lepšie,” uviedol krídelník Zvolena.