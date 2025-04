Košice majú na dosah rekordný desiaty titul. Petráš volá po chladných hlavách a pokore - VIDEO

Už v piatok sa môže tím HC Košice stať najúspešnejším v slovenskej extraligovej histórii. Košičania vedú vo finále play-off nad hráčmi HK Nitra 3:1 na zápasy a ak v piatok doma zvíťazia, získajú jubilejný desiaty majstrovský titul.

Zatiaľ sú na čele historického poradia spoločne s HC Slovan Bratislava s 9 titulmi.

Vo finálovom zápase číslo 4 Košice vyhrali v Nitre 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) a potvrdili, že na klziskách súperov sú v tohtoročnom play-off pánmi situácie. Vyhrali tam už po šiesty raz z ôsmich zápasov a dovedna so základnou časťou zvíťazili vonku 23-krát z 35 stretnutí.

Z 0:2 na 2:2

Košice viedli v polovici prvej tretiny nad oslabenou Nitrou (opäť nehrali Samuel Buček a Jakub Lacka) už 2:0. Najprv Tomáš Mikúš využil presilovú hru a potom Mário Lunter svojím prvým gólom v sezóne vylepšil vedenie favorita na 2:0.

Nitra vrhla všetko do útoku. V prvých dvoch tretinách prestrieľala Košice v pokusoch na bránku 27-15 a napokon sa jej podarilo vyrovnať. Najprv Filip Bajtek znížil na 1:2 a v 36. min Josh Passolt po dlhom čase využil presilovú hru a vyrovnal na 2:2.

Zbytočný trest

Na konci druhej tretiny však prišiel zbytočný trest pre Nitru za príliš veľký počet hráčov na ľade a Šimon Petráš v presilovke z ideálnej pozície spomedzi útočných kruhov prekonal Samiho Aittokallia.

V tretej tretine sa už skóre nezmenilo napriek ďalším dvom vylúčeným hráčom na každej strane. Košický brankár Jaroslav Janus si pripísal 37 úspešných zákrokov a úspešnosť takmer 95%, čo bol základ triumfu „oceliarov“.

Prikopol si puk

„Napriek tomu, že sme odskočili na 2:0, bol to veľmi vyrovnaný zápas. Súper nás poriadne zatlačil, ale naša defenzívna hra bola celkom solídna. Čo sa týka môjho rozhodujúceho gólu v presilovke, bol som vtedy na ľade s inou formáciou ako zvyčajne a nebol som ani na svojom mieste. Cítil som to tak, že to vyskúšam. Prikopol som si puk, vystrelil a, našťastie, sa to podarilo,“ zhodnotil útočník Košíc Šimon Petráš pre JOJ Šport.

Chýbal im gól

„Chalani sa snažili, v druhej tretine sme sa dostali do zápasu a mali sme to v rukách. Rozhodlo jedno chybné striedanie, keď sme dali šancu súperovi na presilovku a ten ju využil. Aj v tretej tretine sme si utvorili šance, ale chýbal nám gól… Za stavu 1:3 ideme do Košíc a urobíme všetko preto, aby sme sériu dostali ešte raz do Nitry,“ zhodnotil tréner Nitry Andrej Kmeč pre JOJ Šport.

Viera a pokora

Piatkový domáci zápas v Steel aréne môže byť pre Košice aj majstrovský. Čo na to 22-gólový strelec Petráš?

„Dôležité bude zachovať si chladné hlavy, pokoru a vieru vo vlastné sily. Verím, že bude vypredané a fanúšikovia nám pomôžu. Chceme vyhrať, ale o titule sa v šatni špeciálne nebavíme,“ uzavrel 29-ročný útočník Košíc.