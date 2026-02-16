Košice investujú milióny do Dolnej brány, archeologický komplex čaká sanácia aj modernizácia – FOTO

Mesto Košice začína s rekonštrukciou Dolnej brány, rekonštruovať sa bude až po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou ulicou. Ako na tlačovej besede uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), v celom priestore sú drobné statické poruchy, zároveň je tam problém s hydroizoláciou. Poukázal aj na výškové posuny na priľahlom cyklochodníku.
Obyvatelia sa musia pripraviť na obmedzenia
Celková cena diela je čosi vyše 2,7 milióna eur, prostriedky naň budú pochádzať z eurofondov. Jeho financovanie schválila Kooperačná rada Územného mestského rozvoja Košice. Povinná spoluúčasť mesta predstavuje osem percent. Práce bude mať na starosti spoločnosť Betpres, v zmysle zmluvy by mali trvať osem mesiacov. Dôvodom je Medzinárodný maratón mieru, ktorý sa v Košiciach koná vždy v prvý októbrový víkend, práce musia byť dovtedy hotové. Stavenisko zhotoviteľovi plánujú odovzdať v najbližších dňoch.
„Sme v časovej tiesni a potrebujeme stavbu otvoriť čo najskôr,“ uviedol primátor. Spresnil, že opravovať sa bude celý priestor od Dolnej brány po križovatku s Roosveltovou ulicou, ide o temer päťtisíc metrov štvorcových. Polaček tiež upozornil, že obyvateľstvo mesta sa musí v súvislosti s prácami pripraviť aj na určité obmedzenia, dotknú sa ako peších, tak aj zásobovania, pripravené je dočasné dopravné značenie. „Všetko je nastavené tak, aby mohli fungovať a prechádzať, ale tie obmedzenia tu budú,“ dodal. Stavenisko by malo byť od Roosveltovej ulice po sochu anjela s erbom za vstupom do múzea Dolná brána.
Cieľom je sanácia porúch
Cieľom projektu je zrekonštruovať prekrytie archeologického komplexu Dolnej brány, stavba ale nezmení využitie a celkové stvárnenie riešeného územia. Rekonštrukcia by tiež mala umožniť lepšie využitie podzemných priestorov, zabezpečiť sanáciu porúch a zvýšiť bezpečnosť používateľov.
Zvýšiť by sa mal aj štandard verejných toaliet v podzemí, pribudnú aj bezbariérové. Práce by tiež mali prispieť k zlepšeniu kvality verejného priestranstva, a to sfunkčnením symbolického potôčika, ktorý dlhodobo nefunguje, a tiež výsadbou stromov. Polaček avizoval, že by mali pribudnúť napríklad aj nové lavičky. Upozornil, že Archeologické múzeum Dolná brána bude počas trvania prác zatvorené.
Úpravy sa dotknú aj regulácie áut
„Mojím želaním je, aby sa voda vrátila do historickej časti mesta. Patrí do parkov, patrí na Moyzesovu ulicu a patrí aj na Hlavnú ulicu. Verím, že obnova potôčika bude len začiatkom návratu vody do mesta. Za 30 rokov v tejto lokalite nedošlo k žiadnej výraznejšej rekonštrukcii a údržbe, preto som rád, že sa toho mesto v posledných rokoch chytilo a pustilo do obnovy,” vyjadril sa prezident a bývalý primátor Rudolf Schuster, ktorý bol prítomný na tlačovej besede.
Posledné väčšie stavebné úpravy Dolnej brány boli ukončené v roku 2021, stáli 200-tisíc eur. V roku 2024 tiež za necelých 50-tisíc eur bolo zrekonštruované pódium prekrývajúce vstup do komplexu. Polaček tiež avizoval, že súčasťou rekonštrukcie bude ešte postupné vkladanie výsuvných stĺpikov, a to nielen na dotknutej strane Hlavnej ulice, ale aj na jej druhom konci, pri OD Urban. Cieľom je regulovať pohyb áut v pešej zóne po ukončení zásobovania.