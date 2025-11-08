Železničná stanica v Košiciach má od novembra stálu hliadkovú službu polície, prioritou je bezpečnosť cestujúcich

Na železničnej stanici v Košiciach funguje od začiatku novembra stála hliadková služba polície. Zaviedlo ju vedenie mesta Košice a Mestskej polície (MsP) v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Košiciach. Mesto Košice priblížilo, že na Staničnom námestí možno nájsť mestských policajtov nepretržite každý deň, v čase od 6:00 do 18:00. Ide o interval s najväčšou frekvenciou cestujúcich.
Inšpirovali sa inými európskymi metropolami
„Vo večerných a skorých ranných hodinách tam zas na poriadok a bezpečnosť dohliadajú príslušníci ,štátnej polícieʻ, a to najmä počas príchodu rýchlikov a medzinárodných vlakov,“ doplnila samospráva.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) sa vyjadril, že novinka vyplynula najmä zo skúseností z desiatok preventívno-bezpečnostných kontrol z uplynulých mesiacov, ktoré sa zameriavali na problémové lokality a skupiny obyvateľov na území celého mesta.
„Inšpirovali sme sa aj inými európskymi metropolami, kde sú príslušníci poriadkových zborov súčasťou takéhoto priestoru s veľkým pohybom ľudí. Železničná stanica je bránou do nášho mesta, chceme urobiť všetko preto, aby verejný priestor pre ňou bol krajší, čistejší a bezpečnejší a nebol miestom stretávania sa rôznych ľudí, ktorí tam nepatria,“ uviedol. Ich stála prítomnosť podľa primátora metropoly východu pomôže cestujúcim a obyvateľom cítiť sa na Staničnom námestí bezpečnejšie.
„Na naše hliadky sa môžu občania spoľahnúť a takisto im môžu aj priamo nahlásiť akýkoľvek problém alebo incident. Príslušníci MsP zas vedia okamžite zaslať požiadavku na dispečing MsP aj v prípade, ak je potrebné niečo vyčistiť, upratať alebo opraviť. Pripravujeme aj doplnenia verejného osvetlenia, aby sme zabezpečili lepšiu viditeľnosť v tejto lokalite,“ avizoval Polaček.
Zvýšené kontroly prinášajú výsledky
Mesto okrem toho od začiatku septembra, v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice, zriadilo spoločné prepravné kontroly revízorov a mestských policajtov v mestskej hromadnej doprave.
Podľa náčelníka Mestskej polície Slavomíra Pavelčáka zvýšený počet kontrol v meste začína prinášať výsledky. Priblížil, že na Staničnom námestí bude od rána až do 18:00 prítomná dvojčlenná hliadka MsP, následne to budú riešiť takzvanými kontrolnými bodmi. To znamená, že príslušníci MsP tam budú fyzicky prítomní prinajmenšom 20 minút za každú hodinu.
„Kontroly budú zamerané na znečisťovanie verejného priestranstva, nedovolenú konzumáciu alkoholu a takisto na osoby, ktoré svojím konaním znepríjemňujú život cestujúcim alebo návštevníkom stanice,“ ozrejmil Pavelčák, Avizoval tiež, že v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach budú pokračovať v preventívno-bezpečnostných akciách v meste.
„Každý týždeň máme 4-5 takýchto kontrol ohľadom verejného poriadku, znečisťovania verejných priestranstiev, nedovolenej konzumácie alkoholu alebo v prostriedkoch MHD. Doterajšie skúsenosti nám ukazujú, že majú veľký význam pre zlepšenie bezpečnostnej situácie, čo pozitívne vnímajú aj obyvatelia a cestujúci v MHD,“ dodal. Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Štefan Szalontai vyzdvihol aktívny prístup mesta a mestskej polície k riešeniu bezpečnosti.