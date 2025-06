Rekordér v počte titulov Bartánus sa po štyroch rokoch vrátil do Michaloviec - VIDEO

V HK Dukla Michalovce nezostal pred novou sezónou kameň na kameni. Kompletne sa zmenilo vedenie klubu a to nové sa s veľkou pomocou mesta pustilo do budovania nového kádra, keďže z toho predchádzajúceho väčšina hráčov odišla do iných klubov.

Michalovce však hlásia aj prvé príchody a jedným z nich je mimoriadne skúsený útočník Marek Bartánus. Tridsaťosemročný hokejista už v Michalovciach pôsobil a dokonca odtiaľ odchádzal s medailou na krku.

„Marek Bartánus si v sezóne 2025/2026 opäť oblečie duklianske farby! Marek pôsobil v Michalovciach v bronzovej sezóne 2020/2021. Po odchode zo Zemplína pôsobil Marek posledné sezóny v Košiciach, kde pred pár mesiacmi vyhral rekordný siedmy titul v kariére. Tým sa v historických tabuľkách osamostatnil pred Richardom Kapušom a Matejom Češíkom,“ napísali Michalovčania na sociálnych sieťach.

Rodák z Liptovského Mikuláša pôsobí v slovenskej najvyššej súťaži už takmer dve desaťročia. Prvýkrát si obliekol dres seniorského tímu HC Košice už v sezóne 2004/2005. Pôsobil aj v Poprade, Liptovskom Mikuláši, Slovane Bratislava, Skalici, Piešťanoch, Banskej Bystrici a spomenutých Michalovciach. Štyrikrát zdvihol majstrovský pohár nad hlavu ako hráč Košíc (2014, 2015, 2023, 2025), dvakrát v Banskej Bystrici (2018, 2019) a raz v Bratislave (2012).

Michalovce v uplynulých dňoch informovali aj o tom, že novým prezidentom klubu sa stal Michal Stanko a na poste trénera brankárov zostáva Peter Pútec. „Jeho ľudský a profesionálny prístup zohrávajú dôležitú úlohu v tréningu našich gólmanov, a preto nás teší, že spolupráca pokračuje naďalej,“ napísali o ňom na svojej facebookovej prezentácii.