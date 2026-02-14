Korupčné podozrenia na cudzineckej polícii. Vyšetrovatelia obvinili tri osoby, z toho jednu príslušníčku zboru

Príslušníci Úradu inšpekčnej službyPolicajného zboru vykonali akciu s názvom Turista, počas ktorej zadržali dve policajtky a tri civilné osoby. Akcia prebiehala v rámci Banskobystrického kraja a bola zameraná na elimináciu korupcie pri vybavovaní pobytov pre cudzincov. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby zo zadržaných osôb obvinil jednu policajtku a dve civilné osoby z korupčnej trestnej činnosti.
Zaistili dokumenty aj elektroniku
Ako informovala hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová, počas akcie bola vykonaná domová prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov, pri ktorých boli zaistené dôkazné materiály, najmä listinné podklady, výpočtová technika a ďalšie elektronické zariadenia vrátane mobilných telefónov.
„Obvinená policajtka, zaradená na cudzineckej polícii v Banskej Bystrici, mala prijímať paušálne finančné odmeny za bezproblémové a urýchlené vybavenie pobytovej agendy cudzincov z tretích krajín na území Slovenskej republiky. Peniaze mala prijímať od civilnej osoby, ktorá pracovala ako sprostredkovateľ pobytovej agendy pre cudzincov,“ spresnila Dobiášová.
Sudca rozhodol o stíhaní na slobode
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil policajtku z trestného činu prijímania úplatku a dve civilné osoby z trestného činu podplácania. Policajtke môže hroziť trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov a civilným osobám 6 mesiacov až 3 roky. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie všetkých troch obvinených, sudca však rozhodol, že budú stíhaní na slobode.
Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) v boji proti korupčnému správaniu príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančnej správy SR zefektívnil činnosť, čo sa odrazilo na počte vyhľadaných aj objasnených prípadov za posledné roky. V roku 2023 vyšetrovatelia ÚIS obvinili iba päť osôb, v roku 2024 obvinili 18 a v minulom roku 13 osôb z korupčnej trestnej činnosti. Z toho za posledné dva roky bolo obvinených päť funkcionárov za korupciu.