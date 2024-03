Korčok bude postup do druhého kola volieb považovať za úspech, namiesto pokoja by malo Slovensko pridať

Občiansky kandidát na post prezidenta Ivan Korčok verí, že výsledok tohtoročného prvého kola prezidentských volieb dopadne dobre. Postup do druhého kola bude považovať za úspech.

Ak postúpi, bude sa prihovárať všetkým voličom, opozičným aj koaličným. Sám priznal, že sa musí viac prihovárať voličom, ktorí volili vládne strany.

Korčok má opačnú ponuku

„Je úplne evidentné, že nie sú spokojní s tým, akým spôsobom vláda vládne a kam ťahá Slovensko vedia občania veľmi dobre. Za predpokladu, že sa do druhého kola dostanem, je práve u týchto voličov najväčší priestor pre moju volebnú kampaň,“ povedal Korčok.

Korčok bude taktiež v druhom kole voličom zdôrazňovať, aká je jeho prezidentská ponuka a taktiež to, že Slovensko sa neuberá dobrým smerom.

„Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) sa chce pobrať do prezidentského paláca a chce naďalej nad týmto nedobrým vývojom na Slovensku šíriť pokoj. Ja mám opačnú ponuku, namiesto pokoja by malo Slovensko pridať. Budem hrať s otvorenými kartami,“ uviedol. Zároveň tvrdí, že aj Pellegriniho voliči vedia, čo im bolo sľúbené, a to zníženie cien potravín či pomoc z hypotékami.

Zaostávame za susedmi

„Vidíte, že je z toho veľké fiasko. Budem hovoriť voličom Hlasu-SD aj to, že Pellegrini mlčí, keď sa ide zoštátniť RTVS a mlčí, keď sa tu brutálnym spôsobom prepadá politická kultúra, keď sa tu deje nekultúra na čele rezortu kultúry,“ povedal.

Občiansky kandidát za prezidenta Korčok chce ponúknuť víziu moderného Slovenska, ktoré sa konečne nadýchne. Pripomenul, že zaostávame za našimi najbližšími susedmi, za Českom a Poľskom.

„Chcem urobiť všetko pre to, aby sa táto krajina posunula dopredu,“ zdôraznil.