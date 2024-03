Korčok aj Pellegrini zožali na Facebooku veľké množstvo nenávistných a vulgárnych komentárov

Obaja kandidáti na prezidenta zožali na Facebooku počas februára veľké množstvo nenávistných a vulgárnych komentárov. V rámci iniciatívy Bezhejtu analyzovali komentáre pod facebookovými profilmi kandidátov na prezidenta Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) a ukázalo sa, že výsledky nie sú dobré ani pre jedného z kandidátov.

Iniciatíva Bezhejtu vyhodnotila takmer 24-tisíc komentárov na stránke Korčoka, pričom 15,87 percenta z nich bolo umelou inteligenciou klasifikovaných ako nenávistných či vulgárnych. U Pellegriniho analyzovali viac ako 13-tisíc komentárov, z čoho 9,72 percenta obsahovalo nenávistné prejavy či vulgarizmy.

Dehumanizujúce a homofóbne označenia

Ako iniciatíva spresnila, hejt v ponímaní analýzy zahŕňa vulgárne a nenávistné komentáre bez ohľadu na to, komu sú adresované. Okrem vulgarizmov sa v komentároch bežne vyskytovali aj dehumanizujúce označenia ako napríklad „falošný potkan„, a tiež homofóbne a nenávistné komentáre nielen proti kandidátom ale aj proti iným diskutujúcim.

„Práve tieto negatívne prejavy majú tendenciu eskalovať a zhoršovať už aj tak napätú atmosféru volebného obdobia,“ skonštatovala iniciatíva s tým, že ani jeden z kandidátov nedokázal účinne moderovať svoje online priestory.

Najvyšší počet hejtov

Najviac hejtov podľa analýzy boli pod príspevkami z 26. februára, teda v deň, keď kandidáti reagovali na vyhlásenie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktoré sa týkalo hrozby vyslania slovenských vojakov na Ukrajinu.

„Najväčší počet nenávistných komentárov sme zaznamenali pod Korčokovým príspevkom s názvom „Stávame sa hlásnou trúbou Kremľa v NATO a EÚ“, kde bolo 411, teda 34,83 percenta z 1 180 komentárov identifikovaných ako hejt,“ priblížila iniciatíva s tým, že Pellegrini, aj napriek nižšiemu percentu hejtu pod príspevkami, zaznamenal podobný trend pod príspevkom „Slovensko nepošle svojich vojakov na územie Ukrajiny„.

Pod týmto príspevkom hejt tvoril 25,93 percenta, teda 111 zo 428 komentárov.

Eliminácia nenávistných prejavov

Podľa iniciatívy Bezhejtu by obaja kandidáti mali byť v tejto súvislosti jednotní a mali by ukázať odhodlanie nenávistné prejavy eliminovať.

„Bol by to prínos nielen pre ich vlastné kampane, ale aj pre vytvorenie zdravšej, inkluzívnejšej politiky a spoločnosti. Pretože v konečnom dôsledku vulgarizmy a nenávistné prejavy nielen, že oslabujú demokratické inštitúcie, ale takisto odrádzajú aj širokú verejnosť od zapojenia sa do verejného diskurzu,“ uzavrela iniciatíva.