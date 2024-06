KOOPERATIVA prináša nájomné bývanie už aj do Bratislavy – sprístupní 102 bytov v komplexe Ovocné sady Trnávka

Poisťovňa KOOPERATIVA ďalej posilňuje svoje postavenie významného poskytovateľa nájomného bývania na Slovensku. Po predchádzajúcich skúsenostiach v iných krajských mestách rozbieha svoj prvý rozsiahly projekt komerčného prenájmu bytov aj v Bratislave. V mestskej časti Ružinov, časť Trnávka nadobudla do svojho vlastníctva 102 bytov v novopostavenom bytovom komplexe Ovocné sady. Vďaka projektu, za ktorým stojí developer JTRE, vznikla v hlavnom meste nová obytná štvrť, kde bude bývanie, vďaka modelu dlhodobého a komfortného prenájmu, ešte dostupnejšie.

Foto: KOOPERATIVA

Bytov určených na prenájom, ktoré ponúkajú väčšiu mieru flexibility, slobody aj finančnej dostupnosti, je na Slovensku dlhodobo nedostatok. Poisťovňa KOOPERATIVA sa v rámci svojich investičných projektov už od roku 2017 usiluje o posilňovanie tohto segmentu na domácom trhu. Opiera sa pritom o skúsenosti materskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá patrí medzi vedúce spoločnosti v tejto oblasti v Rakúsku.

„Koncept dlhodobého nájomného bývania funguje v Európe už celé desaťročia. Riešenie pre obyvateľov, ktorý naša poisťovňa priniesla ako prvá do slovenských miest – Košíc, Trnavy a najnovšie už aj Bratislavy – sa líši od bežného prenájmu bytov, ponúkaného individuálnymi prenajímateľmi. Jednou z najväčších výhod je vysoká miera stability, istoty a komfortu. Nájomca má záruku, že ak byt užíva v súlade so zmluvou a domovým poriadkom, má zaručené dlhodobé bývanie bez starostí, ktoré ponúka vlastníctvo či krátkodobé individuálne prenájmy,“ uvádza predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš. Na tomto princípe je postavený aj najnovší projekt nájomného bývania v bratislavskej Trnávke, ktorý prináša KOOPERATIVA v spolupráci so spoločnosťou JTRE.

Foto: KOOPERATIVA

Na nájomcov čaká 102 zariadených bytov spolu s parkovacím miestom

Poisťovňa KOOPERATIVA v rámci rezidenčného projektu Ovocné sady odkúpila od developera kompletný bytový dom. Ten disponuje na šiestich poschodiach spolu tridsiatimi 1-izbovými, šesťdesiatimi 2-izbovými a dvanástimi 3-izbovými bytmi s výmerami od 29 do 70 metrov štvorcových. Súčasťou každého bytu je balkón aj prislúchajúci pivničný priestor. Koncept, ktorý na trhu nájomného bývania presadzuje najväčšia slovenská poisťovňa, ponúka v cene finančne dostupného prenájmu už aj moderné vybavenie bytov, parkovacie miesto, profesionálnu údržbu a správu bytového domu.

Prenájom bytu v projekte Ovocné sady ocenia najmä rodiny s deťmi, ktoré hľadajú dostupné bývanie v strednom a vyššom štandarde, a tiež aktívni ľudia s množstvom príležitostí na trávenie voľného času. Nová obytná štvrť v rámci bratislavskej mestskej časti Ružinov – Trnávka ponúka kvalitné a praktické byty postavené vo funkčnej architektúre spolu s verejnými priestormi a výbornými možnosťami na šport či relax. Jej súčasťou je rozsiahly centrálny park s detským ihriskom, komunitným grilom a verejnou materskou školou. Benefitmi lokality sú aj blízkosť viacerých nákupných centier a praktické napojenie na diaľničný obchvat aj na mestskú hromadnú dopravu.

„Spolupráca s poisťovňou Kooperativa je pre nás pilotným projektom dlhodobého komerčného prenájmu bytov, pri ktorom sme si nastavili formu partnerstva so stabilným a skúseným poskytovateľom tohto konceptu s perspektívou dlhodobej spolupráce. Náš najväčší rezidenčný projekt Ovocné sady Trnávka sme od začiatku koncipovali ako najdostupnejšie bývanie vo svojom segmente v Bratislave. Vďaka centrálnemu parku s množstvom herných a komunitných prvkov a verejnej materskej škole spolu s praktickými dispozíciami bytov v kvalitnom štandarde prilákal veľa rodín a mladých ľudí, ktorí si tu našli svoje prvé vlastné bývanie. Správnosť navrhnutého konceptu, štruktúry bytov a ich veľkostí potvrdzuje aj nadviazanie spolupráce s Kooperativou,“ hovorí Peter Píš, obchodný riaditeľ JTRE.

Foto: KOOPERATIVA

Byty na prenájom budú dostupné od jesene 2024

Predmetný bytový dom v projekte Ovocné sady bol skolaudovaný v máji tohto roka. Nadobudnuté byty po ich zariadení poskytne poisťovňa KOOPERATIVA do prenájmu pre prvých nájomcov od jesene.

„Poskytnutím 102 bytov do komerčného prenájmu v rámci rezidenčného projektu partnerskej spoločnosti JTRE ďalej napredujeme v jasne vytýčenej stratégii prinášať možnosti komfortného a finančne dostupného nájomného bývania pre ľudí po celom Slovensku. Novou ponukou v hlavnom meste rozširujeme naše portfólio 111 už prenajímaných bytov v našich bytových domoch v Košiciach a Trnave,“ približuje za poisťovňu KOOPERATIVA Vladimír Bakeš a dodáva, že do ponuky budúci rok pribudne ďalších 121 nájomných bytov vo vlastnom rozostavanom projekte Lesopark Žilina a o rok neskoaj ďalších 273 bytov v rámci investičného projektu v Nitre.

Aktuálne realizovanou investíciou poisťovne KOOPERATIVA je aj výstavba garážového domu v Banskej Bystrici, ktorý do konca roka 2024 sprístupní státie pre vyše 220 áut a prinesie tak obyvateľom ekonomické a zároveň ekologické riešenie problému s parkovaním v centre mesta.

Foto: KOOPERATIVA

