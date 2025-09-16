KOOPERATIVA DSS: Prinášame revolúciu v sporení na dôchodok – najširšia ponuka indexových fondov na Slovensku

KOOPERATIVA DSS – Dôchodkový systém na Slovensku sa posúva o krok vpred.
Spoločnosť KOOPERATIVA DSS, líder v ponuke indexových fondov, prichádza s historickou novinkou: po viac než trinástich rokoch uvádza na trh nový dôchodkový fond. Ako prvá DSS zároveň prináša možnosť sporiť si v dvoch indexových fondoch súčasne. Druhý pilier tak otvára budúcim dôchodcom ešte širšie príležitosti a potvrdzuje svoj neustály posun vpred.

Našim sporiteľom ponúkame možnosť vyskladať si sporenie na dôchodok podľa vlastných predstáv. Rozloženie úspor do viacerých fondov zvyšuje šancu na lepšie zhodnotenie v budúcnosti vďaka diverzifikácii.

V portfóliu si môžu sporitelia nakombinovať:

  • ESG indexový fond so zameraním na megatrendy s globálnym dopadom,
  • novinku Svetový indexový fond viazaný na MSCI World Index,
  • a jeden z dlhodobo najvýkonnejších dlhopisových fondov na Slovensku.

„Naším cieľom je prinášať sporiteľom väčšiu slobodu a flexibilitu pri budovaní finančnej istoty na dôchodok. Vďaka najširšej ponuke indexových fondov a diverzifikácii môžu získať ešte atraktívnejšie výnosy,“ uviedol Ing. Matej Varga, PhD., CFA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KOOPERATIVA DSS.

S KOOPERATIVA DSS si môžete vyskladať dôchodkové sporenie podľa seba – moderne, zodpovedne a s výhľadom na lepšiu budúcnosť.

