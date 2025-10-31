Konzervatívna kaviareň: Za štyri roky sa Rusi posunuli 40 km - to určite nie je úspešné vojenské ťaženie

Putin sa od začiatku snažil vojnu na Ukrajine prirovnávať k Veľkej vlasteneckej vojne, ktorá bola vzorom úspešného ťaženia. Za štyri roky jej trvania sa Rusi dostali 2000 kilometrov z Moskvy do Berlína. Dnes sa za takmer štyri roky dostali z Donecka, odkiaľ vlastne začala ruská ofenzíva, do Pokrovska, čiže 40 či 50 kilometrov, hodnotí priebeh rusko-ukrajinskej vojny Daniel Lukáč.
„To teda nie je úspešné ťaženie. Nik z ruského politického ani vojenského velenia ani v najhoršom sne nepredpokladal, že to po štyroch rokoch takto dopadne,“ dodáva.
Stanislav Janota pripomína motívy, ktorými Rusi odôvodňovali vojnu. „Tesne pred ňou Putin vydal rozsiahly historicko-filozofický materiál, kde sa snažil dokázať, že Ukrajinci a Ukrajina nejestvujú, že je to historicky integrálna súčasť Ruska a že Ukrajinci sú vlastne Rusi, ktorí sa akýmsi čudným omylom vydávajú za Ukrajincov.“ Okrem toho mali obavu zo vstupu Ukrajiny do EÚ a NATO, hoci to nemalo najmenšie racio, vládu stelesnenú prezidentom označovali za nacistickú.
Daniel Lukáč namieta, že za Ruskou agresiou netreba hľadať žiadne zložité motívy, ako napríklad rozširovanie NATO. „Rusko sa počas 700 rokov svojej histórie vyvíjalo ako militaristicko-imperiálny štát, ktorý sa rozširuje keď je silný a naopak v kríze sa zmenšuje.“
Rusko sa, podľa jeho slov, cítilo dosť silné, aby mohlo expandovať a považovalo Ukrajinu za dosť slabú, aby ju porazilo.
Lukáč pripomína, že Rusko muselo mať pocit, že na agresiu sú ideálne podmienky. „Ukrajinci si za prezidenta zvolili komika, čo bol z pohľadu Putina obrovský politický úpadok, v Nemecku vystriedal Merkelovú slabulinký Scholz, Francúzsko bolo zmietané hnutím žltých viest a Macron bol totálne politicky oslabený a americkým prezidentom bol senilný Biden.“
„Kedy inokedy mohol Putin zaútočiť na Ukrajinu, keď nie vtedy? Nemusíme rozmýšľať nad žiadnymi nejakými prapôvodnými príčinami, rozširovaním NATO či denacifikáciou,“ podčiarkuje Daniel Lukáč.
Stanislav Janota a Daniel Lukáč v Konzervatívnej kaviarni debatujú aj o:
- ekonomickej odolnosti Ruska, vďaka na západe vzdelaným technokratom,
- rozvoji vojenských technológií na Ukrajine aj v Rusku,
- tom, ako vojna prispela k formovaniu ukrajinského národa a jeho rešpektovanému postaveniu,
- čo bolo najväčšou strategickou chybou ukrajinského vedenia,
- Putinovom geopolitickom neúspechu,
- tichej politike appeasementu EÚ pred rokom 2022,
- tom, či je Donald Trump cestou k mieru na Ukrajine,
- iracionalite ruského vedenia pri odmietaní amerických návrhov na ukončenie konfliktu.