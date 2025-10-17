Konzervatívna kaviareň: Slovensko je úspešné, no uväznené v pasci sociálneho štátu a prehnaných regulácií

Daniel Lukáč a Stanislav Janota v podcaste Konzervatívna kaviareň diskutujú o historickom zakotvení Slovenska v Európe, budúcnosti slovenského aj európskeho priemyslu, Green deale, neudržateľnosti sociálneho štátu v súčasnej podobe a potrebe odvážnych reforiem.
„Možno sa nám nie vždy páči, ako sa Slovensko vyvíja práve teraz, ale nemalo by to zastrieť ten základný obraz, že je v podstate úspešnou krajinou a jednou z tých najšťastnejších na svete,“ hovorí Daniel Lukáč. Poukazuje na to, že napriek tomu, že sa máme veľmi dobre a to platí nie len o nás, ale o Európa všeobecne, tak nepatríme medzi najšťastnejších ľudí na svete. „Čo je veľmi divné, lebo v Európe sa ľuďom žije úplne najlepšie na svete,“ dodal.
Stanislav Janota pripomenul, že obyvatelia Slovenska patria medzi sedem percent najbohatších ľudí sveta, aj keď to mnohí z nich tak nevnímajú. „Takisto tu máme predstavu, aký je priepastný rozdiel medzi bohatými a chudobnými ľuďmi. Ale Slovensko je dlhodobo najrovnostárskejšia krajina sveta,“ hovorí.
Janota vysvetľuje, že máme najmenší rozdiel medzi príjmami dvadsiatich percent najbohatších a rovnaký počet percent najchudobnejších ľudí a rovnako máme celosvetovo najmenší rozdiel medzi majetkom najbohatších a najchudobnejších obyvateľov krajiny. Pod to sa, ako uvádza, podpisuje aj vysoký podiel vlastnenia nehnuteľností. „Je to jeden z faktorov, ktorý zabezpečuje, že veľká časť Slovákov má vyšší majetok, než obyvatelia mnohých bohatých krajín, ktorí nemajú okrem účtu v banke nič,“ uviedol.
Pripomína aj širokú zdravotnú starostlivosť hradenú z všeobecného zdravotného poistenia. „Čo teda v 90 percentách sveta vôbec nie je, komunistickou Čínou počnúc, kde máš všetko pokryté len súkromným zdravotným poistením, a končiac Spojenými štátmi, kde je zdravotná starostlivosť neuveriteľne drahá,“ priblížil Janota.
Na druhej strane stoja ohrozenia. „Môžeme povedať, že slovenský sociálny štát je mŕtvy. Je len otázka, kedy si to uvedomíme, lebo už dnes tie dosahy cítime a vidíme v každoročnej konsolidácii, ktorá je každý rok dramatickejšia a dramatickejšia,“ upozornil Daniel Lukáč, podľa ktorého „je len otázka času, kedy to prekročí únosnú mieru, buď pre finančných investorov a príde tu grécky scenár, alebo pre politikov alebo pre občanov a bude tu zvolený nejaký naozajstný tradičný liberál, ktorý zliberalizuje tú ekonomiku.“
V Konzervatívnej kaviarni diskutujeme aj o tom:
- prečo je Slovensko historicky súčasťou západnej civilizácie
- prečo sa na Slovensku rozvíjali remeslá a čo to má s tým, že Slovensko je hornatá krajina
- aký vplyv mal na slovenský priemysel rozpad Uhorska
- aký vplyv priemysel mala silná koruna v medzivojnovom Československu
- aký vplyv má Green deal na európsky priemysel a či sa táto politika zmení
- prečo Európa aj Slovensko potrebujú silných reformných politikov a nie zbabelých oportunistov